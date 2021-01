Con confianza está demostrando ya por qué es uno de los fichajes más caros en la historia del club napolitano. Hirving Lozano reveló hace poco cómo mejoró su relación con su técnico Gennaro Gattuso y que, a partir de esa charla, su rendimiento también fue en subida. Y para muestra un botón: el delantero abrió el marcador a favor del Napoli vs Hellas Verona antes del minuto de juego.

El mexicano madrugó y apenas al arranque abrió el marcador con una buena definición, en lo que es hasta el gol más rápido de su carrera, y el tercer más rápido del campeonato italiano.

El ‘Chucky’ recibió un pase largo, se sacó al defensor de encima y definió de derecha para vencer al portero y alcanzar así su onceavo tanto en la temporada, entre Liga, Copa y Europa League, aportando además, ocho asistencias y siendo el segundo jugador más productivo del equipo de Gattuso, en la presente temporada.

Napoli busca el triunfo que lo metan en la pelea por la Serie A, y quiere aprovechar la derrota del líder AC Milan, el sábado frente al Atalanta.

Charla con Gattuso

“Al principio hablamos cara a cara con el entrenador, analizando lo que me pedía que hiciera. Pasó un tiempo, luego me dio la oportunidad de demostrar mis cualidades. Gracias a Dios quiero seguir haciéndolo bien y hacer lo que me pide”, declaró Lozano en una entrevista con Radio Kiss Kiss Napoli.

El mexicano también comentó cuáles son las aspiraciones de Napoli. “Nuestro objetivo es siempre intentar ganar en casa y fuera, no importa dónde juegues. El campeonato es muy largo, pensamos partido tras partido, la temporada es larga y siempre puede pasar cualquier cosa”, sostuvo.

De otro lado, Lozano destacó el apoyo absoluto de sus seres queridos en los momentos más complejos que vivió en Italia. “La familia siempre fue importante para mí, estuvieron a mi lado desde que empecé a jugar al fútbol, gracias a Dios por su respaldo”, concluyó.





