No fue con la zurda, sino la diestra; tenía la ‘albiceleste’, pero con la insignia del Napoli; el cabello corto y una prominente barba, y no los famosos rulos alborotados. Parece como si Diego Maradona bajó del cielo y se instaló unos segundos en el cuerpo de Lorenzo Insigne para que anotara un tremendo golazo.

En el Napoli vs. Roma por la Serie A, en el duelo que muchos de los aficionados del fútbol esperaban ver por ser el equipo predilecto de Maradona, el capitán no solo se quedó con el homenaje previo al partido o con la entrada en calor con el ‘Live is life’, sino que quería más.

Se quedó esperando que en los 90 minutos un gol le saliera para celebrar y homenajear a quien considera su ídolo, el jugador más grande del club y, para muchos, de la historia. Y lo hizo con un tiro libre a los 31 minutos del partido.

Un primer tiempo que fue todo para el Napoli, quien tuvo pocas chances, pero las más claras de los 45 minutos iniciales. El cuadro de Gattuso le rinde así homenaje al más grande jugador del club.

Homenaje previo

Pero lo que hizo Lorenzo Insigne no fue lo único que hubo como homenaje a Diego Armando Maradona en esta jornada. Previo al calentamiento, Lorenzo salió con un arreglo florar hasta la tribuna donde habían fotos y banderas en alusión al diez.

Y como si fuera poco, en pleno calentamiento, el Napoli puso la mítica canción ‘Live is life’ para que los jugadores entrenaran al ritmo de aquella canción que hizo más famosa Maradona en el 89 antes del duelo ante Bayern Munich por la Copa de Europa.