Un momento gracioso e impactante se vivió en la llegada del AC Milan al estadio Giuseppe Meazza. El bus del cuadro rossonero llegaba al recinto para el duelo ante el Atalanta - el mismo que ganaron por 2-0 - por una jornada de la Serie A y, durante el camino, Zlatan Ibrahimovic no pudo controlar su euforia.

El delantero sueco se mostró feliz por el recibimiento de los Tifossi en las afueras del estadio. ‘Ibra’ se acerco a la parte de adelante del bus y con su fuerza mandó un par de golpes contra el vidrio, el mismo que terminó rotó.

La capacidad de Ibrahimovic es innegable, así como sus momentos polémicos y curioso, siendo uno de ellos el realizado en la previa del AC Milan vs. Atalanta. El atacante se dejó llevar por los cánticos y bufandas de la afición.

Cabe destacar que el conjunto rojinegro está a un paso de levantar el título en el torneo italiano. Los Rossoneri pudieron haber asegurado el scudetto el pasado domingo pero el Inter, su clásico rival y actual campeón, ganó a domicilio 3-1 ante Cagliari en el choque nocturno para mantener a flote sus tenues posibilidades.

El AC Milan aventaja por dos puntos al Inter y domina en los duelos directos, el primer criterio de desempate en la Serie A. El cuadro dirigido por Stefano Pioli visitará al Sassuolo en la última fecha el próximo fin de semana - el domingo 22 de mayo desde las 11:00 horas (hora peruana), mientras que el Inter visitará a la Sampdoria.

El cuadro rossonnero está a un solo punto de su decimonoveno título liguero, que no consigue desde hace once temporadas, desde que se impuso en la campaña 2010-2011. Si el conjunto de Simone Inzaghi no logra los tres puntos, el Milan será campeón.





