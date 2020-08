Acabó la temporada en la Serie A y probablemente también la aventura de Antonio Conte en el banquillo del Inter de Milán. O al menos eso se presume en Italia luego de las explosivas declaraciones del técnico contra la directiva del club, tras certificar la segunda plaza de la temporada.

Conte considera que los dirigentes del club generaron críticas cuando las cosas no funcionaban como querrían.

“He visto ataques gratuitos contra el equipo y contra mí, y he percibido poca protección por parte del club. Así que estos 82 puntos nos los merecemos los jugadores y yo. Esto es mío, del staff y de los futbolistas”, dijo claramente el entrenador tras el encuentro ante el Atalanta y confirmar su segundo puesto en la tabla del ‘Calcio’.

“Habría que hablar con el presidente, que está en China... No me gustan los que se suben al carro, en el carro hay que estar en lo bueno y en lo malo. Lamentablemente, esto en el Inter no ha sucedido”, añadía.

Y remató: “Alguno se sube al carro, pero la montaña de mierda ha caído sobre mí y sobre los jugadores... Cada uno ha mirado por su parcelita, sin protegerme a mí ni a los futbolistas”.

