Los clubes italianos Inter y AC Milan abandonarán el proyecto de creación de un nuevo estadio en San Siro, y comenzarán un nuevo camino en otra zona de la ciudad debido a las gestiones de la administración local, los retrasos burocráticos y la incertidumbre que rodea la idea, informan este martes los medios locales. El proyecto de construcción de un nuevo hogar para ‘neroazzurri’ y ‘rossoneri’ “está estancado”, según publica este martes la ‘Gazzetta dello Sport’: “El Inter y el Milan, listos para construir su nueva sede fuera de casa”, titula.

Sin embargo, Giuseppe Sala, alcalde de Milán, publicó hoy en sus redes sociales una foto de un documento oficial, en el que ambos clubes aseguran que están trabajando en el expediente necesario para el concurso público, a modo de respuesta a las informaciones publicadas por la ‘Gazzetta’.

La idea era construir el nuevo estadio en los aledaños del actual, con una reducción del aforo -de 80.000 a 60.000 espectadores-, y, una vez disponible, demoler el actual para construir un complejo deportivo, lo que requiere una inversión estimada de 1.200.000 euros. Ahora, los rumores de que Inter y Milan, que quieren estrenar cuanto antes unas instalaciones nuevas, den un paso atrás cobran fuerza en Italia.

Las razones de que ambos clubes, máximos rivales pero con la misma sede, se hayan planteado dejar la planificación de ‘La Catedrale’ serían las numerosas trabas y la cantidad de trámites burocráticos que estarían retrasando la fecha de inauguración del estadio, apunta el diario italiano.

“El proyecto del nuevo estadio de San Siro está estancado debido a los retrasos burocráticos, la necesidad de un concurso público y las incertidumbres de los dos clubes, que no están dispuestos a gastar más millones en nuevos estudios de viabilidad sin garantías”, explica la ‘Gazzetta’.

Otro de los motivos por el que los clubes estarían pensando en buscar otro lugar donde iniciar un nuevo trayecto hacia un estadio moderno es por el concurso público al que tiene que someterse el proyecto de ‘La Catedrale’, paso de carácter obligatorio que para poder llevarse a cabo requiere la presencia de otros proyectos “que por ahora no se han dibujado”, asegura la ‘Gazzetta’.

Por su parte, Giuseppe ‘Bepe’ Sala, contestó a través de su cuenta de Instagram a los rumores que aseguran el abandono de Milan e Inter de San Siro: “Los equipos me escribieron hace una semana diciendo que estaban listos para el concurso público. Hace una semana, no hace seis meses. Y desde que recibí esta carta, no ha pasado nada”.

“Una de dos cosas. O la ‘Gazzetta’ sólo busca un “titular”, o los equipos me dicen una cosa (o más bien la escriben) y dan a los demás una versión diferente. Teniendo en mis manos un documento oficial quiero pensar más en la primera hipótesis”, añadió el alcalde.

“En cualquier caso, me gustaría decir a todos que en este difícil momento histórico, el Ayuntamiento tiene mucho más que pensar”, sentenció.





