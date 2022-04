La jornada 33 de la Serie A de Italia inició este viernes y el primer partido fue el Spezia vs. Inter de Milán, que acabó con el contundente triunfo de 3-1 a favor del ‘Nerazzurri’. No obstante, no solo el aspecto futbolístico llamó la atención encuentro, sino también un curioso hecho: M’Bala Nzola solo pudo estar en la cancha durante 10 minutos, al no poder quitarse la argolla que utiliza habitualmente.

El cotejo se acercaba a los 60′ y los ‘Aguiluchos’ caían por la mínima diferencia, tras el gol de Marcelo Brozovic (31′). Debido a la desventaja en el marcador, el entrenador Thiago Motta decidió tomar riesgos y reforzar la zona ofensiva de su equipo, para buscar la paridad.

Fue así que el angoleño M’Bala Nzola ingresó en lugar de Rey Manaj; a la vez que Daniele Verde reemplazaba a Simone Bastoni. Todo transcurría con normalidad y la nueva dupla de atacantes se mostró movediza, hasta que el árbitro Fabio Maresca se percató de un detalle poco convencional (66′).

Según captaron las imágenes, el colegiado notó que el delantero africano saltó al césped del Stadio Alberto Picco con una argolla en la oreja y, por ello, lo obligó a salir del campo, para que se la quite. De inmediato, el futbolista intentó extraer el zarcillo, pero no logró su cometido y necesitó ayuda.

El tiempo avanzaba y el técnico Thiago Motta tomó una drástica decisión para no seguir con un hombre menos en el terreno: envió al joven Janis Antiste en lugar de M’Bala Nzola (70′). El futbolista protagonista de la insólita escena no ocultó su pesar por el descuido cometido y no tuvo más remedio que volver al banquillo de suplentes. Seguramente estará más atento la próxima vez.

Spezia y el sueño de seguir en Serie A

A pesar de la derrota ante el Inter de Milán, Spezia por el momento no tiene complicaciones con el descenso: suma 33 puntos y está 11 por encima de Venezia, a falta de cinco fechas. Recordemos que en la temporada pasada, los ‘Aguiluchos’ alcanzaron las 39 unidades y eso fue suficiente para mantener la categoría.





