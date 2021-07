Sin ninguna duda, los videojuegos están presentes en la vida de los futbolistas. Este es el caso de Fortnite, el popular título de Epic Games, que es un auténtico éxito en diferentes partes del mundo. Debido a esto, distintos jugadores no han perdido la oportunidad y juegan el popular Battle Royale durante sus ratos libres fuera de los entrenamientos.

Incluso, algunos de ellos han empezado a retransmitir sus partidas por la plataforma de streaming Twitch, teniendo mucho éxito al tener una gran audiencia al momento que se realizan los directos.

Sin embargo, existe una personalidad del fútbol que no le hace mucha gracia Fortnite. Por ejemplo, José Mourinho, actual entrenador de la AS Roma, quien no ha dudado en mostrar su fastidio por el videojuego y por la cantidad de horas que pasan los futbolistas jugando al popular título.

“¿Fortnite? Una pesadilla. Los futbolista se pasan horas jugando a esa mierda, y al día siguiente tienen partido”, mencionó el técnico para una entrevista en el canal oficial del club romando.

Entre otras preguntas, también fue consultado sobre la ciudad de Roma, a la que respondió con tres palabras: “Historia, poder y pasión”.

Como bien sabemos, el técnico afrontará su primer año en el equipo ‘giallorossi’, tras culminar su etapa en el Tottenham, donde no fue del todo positiva ni para él ni para los ‘Spurs’. Asimismo, tras triunfar en el Inter de Milán, Mourinho regresará a la Serie A en el equipo capitalino.

Ahora, veremos como le va al estratega en su nueva etapa, ya que dejó muy en claro su opinión sobre los videojuegos y otras distracciones.

Mourinho y su emoción por la primera medalla de Portugal en Tokio 2020

Mourinho, junto a dos miembros de su comando técnico, vibraron de la emoción tras la hazaña del judoca Fonseca. Luego de ganar la presea de bronce en la categoría 100 kg, el estratega de la AS Roma le dedicó un breve mensaje en su cuenta oficial de Instagram. “Grande Fonseca, grande ‘Tuga’. Muy orgulloso de ti”, mencionó.





