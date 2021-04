Lo hecho hoy poco o nada sirvió para que la Juventus se acerque a su gran objetivo de lo que queda de temporada: clasificar a la próxima Champions League. Como también de poco o nada servirá su deseo de seguir en la Juventus, porque sabe que ello no depende de él. Álvaro Morata reconoció que podría volver al Atlético de Madrid.

Tras el empate del cuadro bianconero frente a la Fiorentina, 1 a 1, el delantero español, que a los 40 segundos de haber ingresado al campo puso el empate, fue consultado por la cadena ‘SKY’ sobre su futuro para la próxima temporada.

“Nadie se acuerda de los goles si no sirven para ganar. Estoy serio porque no me gusta no triunfar, estamos pasando un año difícil y da igual quién juegue o quién marque goles, necesitamos resultados”, señaló el atacante sobre su tanto de este domingo.

Respecto al lugar en el que estará el siguiente curso, soltó el ‘bombazo’: “Todos saben que me quedaría aquí de por vida, pero el fútbol es un negocio y a veces los futbolistas no tienen la posibilidad de elegir. Soy un profesional y lo daré todo hasta que esté aquí, donde estoy muy feliz”.

Finalmente, Morata fue consultado por el duelo que sostendrán sus exequipos Real Madrid y Chelsea por las semifinales de la Champions League. El español prefirió no entrar en valoraciones.

“No tengo ni idea, no me interesa. Con todo mi respeto para ambos clubes, no pienso en eso: es feo, para mí, ver los partidos de Champions. Deberíamos estar nosotros allí”.

Condicionan a Pirlo

Fabio Paratici, director de fútbol de la Juventus, aseguró este domingo que Andrea Pirlo seguirá dirigiendo al primer equipo el próximo curso, pero condicionó al italiano a clasificar al equipo bianconero para la próxima Champions League, situación que ahora tiene complicada el elenco italiano, tras el empate ante Fiorentina por la fecha 33 de la Serie A.

“Sí (Pirlo seguirá), en caso de clasificación para la Liga de Campeones. No pensamos en un plan B en el caso en el que no nos clasificáramos”, afirmó Paratici en la televisión italiana “Sky Sport” en los prolegómenos del partido liguero contra el Fiorentina.

