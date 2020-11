Cristiano Ronaldo está de vuelta en los campos de juego. Con su presencia, Juventus volvió por la senda del triunfo, tanto en la Serie A como en Champions League. En el encuentro ante Ferencváros de Hungría, el delantero portugués completó noventa minutos después de 24 días, tras haber superado el coronavirus (COVID-19).

A pesar de que no pudo anotar en el duelo internacional, estuvo presente en varias jugadas de ataque que no se llegaron a concretar. En más de una ocasión no pudo conectarse con Álvaro Morata. Sobre esto fue consultado Andrea Pirlo, DT del equipo ‘bianconero’.

“En algunas ocasiones debieron pasársela mejor, sobre todo de cara a la portería, pero en general debemos ser menos egoístas para poder cerrar antes los partidos”, dijo en diálogo con SKY Sport.

“Soy de los que hablo mucho con los jugadores antes del partido, pero en el terreno de juego tienen que tomar las decisiones adecuadas”, agregó Pirlo, quien desde que se puso el buzo de la ‘Vecchia Signora’ solo ha perdido en una ocasión en la presente temporada.

Por otro lado, Pasquale Bruno, exjugador de la ‘Juve’, arremetió contra el astro luso, por su forma de comportarse dentro del vestuario del equipo nonacampeón del balompié italiano.

“Es un ignorante. Lleva dos años en Italia y aún no ha aprendido a hablar nuestro idioma. Yo lo primero que hice cuando jugué en Escocia fue aprender inglés. Él utiliza el español para expresarse. No respeta a sus compañeros ni a los italianos”, afirmó.





