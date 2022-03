Este martes, el director ejecutivo de Juventus, Mario Arrivabene, confirmó detalles sobre la situación de Paulo Dybala en el club italiano, señalando a Dusan Vlahovic como el principal culpable de la no renovación de la ‘Joya’. Dicho esto, el atacante argentino se marchará como agente libre tras haber disputado siete temporadas en la Serie A con la ‘Vecchia Signora’, sumando cinco ‘Scudettos’, tres Supercopas y cuatro Copas de Italia. Ante ello, diferentes personalidades del fútbol salieron al frente y lanzaron duras críticas al sudamericano. Uno de ellos fue Antonio Cassano, quien no se guardó nada y respaldó la decisión de los ‘Blanquinegros’.

“Dybala para mí no es un campeón, no puede ser líder en la Juventus y si no renuevan contrato con él es bueno. Yo creo que los bianconeri como club han dado mucho más de lo que ha dado el argentino al equipo. Nunca ha sido decisivo en los partidos importantes”, señaló el ‘Bambino’ sobre el oriundo de Laguna Larga en una entrevista por la plataforma Twitch.

Cabe resaltar que las negociaciones con el ‘10′ venían dilatándose desde hace buen tiempo, cuando al futbolista le pusieron sobre la mesa un contrato con unas cifras que no convencían al delantero y su entorno, ya que una parte importante recaía sobre algunos objetivos. Pese a que sufrió algunas lesiones musculares a lo largo de la campaña, Dybala lleva 29 partidos jugados, donde aportó 13 goles y 6 asistencias.

Asimismo, uno de los equipos interesados en contratarlo es el Inter de Milán, vigente campeón del Calcio. No obstante, según Cassano, sus altas pretensiones salariales lo alejarían del ‘Neroazzurro’, a quien aconsejó quedarse con la estrella de la Selección de Chile: “Si la Juve le hubiera ofrecido diez millones, habría tenido que cerrar en ocho. Entonces no sé si irá al Inter. Yo mantendría a Alexis Sánchez”.

Del mismo modo, luego de sentenciar que “Dybala es bueno en la liga italiana, pero no es de clase mundial”, el exfutbolista italiano concluyó: “Jugadores como Lautaro, que acaba de renovar, o Brozovic, que está en conversaciones, ¿qué dirán de Dybala, que llegaría con 29 años y luego el Inter pone sobre la mesa 8 millones de euros de forma inmediata?”.

Nunca le agradó su juego

Es necesario mencionar que esta no es la primera ocasión que el ‘Bambino’ apunta con dureza contra Dybala. A inicio del año pasado, Cassano manifestó lo siguiente: “Tengo la sensación de que, cuando le meten presión, se hace pis encima. Y luego pide 10 millones por temporada. Pero por favor...”

Y agregó: “Todos sus entrenadores en la Juventus no lo consideraron necesario. Entonces me pregunto si es un campeón o un gran jugador. Para mí no es un campeón, no marca la diferencia. Tiene buenos goles como los vi hacer a Di Natale, a Insigne. Pero si quieres llevar el 10 de la Juventus, debes estar a un nivel superior”.





