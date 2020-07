No solo hicieron buena ‘química’ dentro del campo, también en los camerinos y en más de una ocasión se lucieron juntos en videos en sus redes sociales; y el título de la Serie A con la Juventus, el noveno consecutivo del club, no podía ser la excepción. Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado celebraron al grito del “Siiuuuu” el triunfo de la Juventus vs Sampdoria, que proclamó a los bianconeros campeones de Italia.

Ya en los vestuarios, Cuadrado dio inició a una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram donde aparece con el delantero luso, quien con el puño cerrado y arriba grita “camepones”, a lo que el colombiano responde con el tradicional grito de ‘CR7′.

Noveno título consecutivo

El portugués Cristiano Ronaldo, que anotó el 1-0 y propició el segundo, pero falló un penalti, logró su tercer trofeo italiano, tras la Serie A y la Supercopa del año pasado, y el número 31 de su carrera, 29 para clubes además de la Eurocopa y la Liga de Naciones UEFA conquistadas con Portugal.

El esfuerzo de la primera mitad le pasó factura al Sampdoria en la reanudación y Juventus logró el tanto de la tranquilidad en el 65 gracias a Federico Bernardeschi, quien remató un mal rechace del meta Emil Audero tras un disparo central de Cristiano.

Prolongó su dinastía en Italia Juventus, que puede empezar ahora a concentrarse en la trascendental cita con el Lyon del 7 de agosto en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, en la que deberá remontar el 1-0 adverso de la ida. EFE

