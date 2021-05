Juventus cayó por un claro 3-0 ante AC Milan y, al día de hoy, se encuentra fuera de los puestos de clasificación a Champions League. La ‘Vecchia Signora’ se ubica en la quinta posición de la Serie A y complica sus posibilidades de pelear por la ‘Orejona’ la próxima temporada.

La crisis es notoria. Restan tres jornadas para el final del torneo y ahora mismo, con 69 puntos, están en la Europa League. El Napoli está un punto por encima y, tanto el Milan como el Atalanta, se sitúan a tres.

Si la ‘Juve’ no logra acceder al máximo torneo continental, perdería la posibilidad de ganar 80 millones de euros, según señala ‘TuttoSport’. Dejar ir este monto complicaría aún más a la institución que no ha estado bien económicamente ante la pandemia por coronavirus.

Pirlo quiere seguir

Andrea Pirlo, entrenador del equipo, parece tener un pie a fuera de cara al próximo curso, pese a que ya explicó que él no piensa dar un paso al costado, quiere seguir al mando.

“Es difícil de explicar, muchas cosas no funcionaron. Cuando pierdes 3-0 un partido tan importante hay que hacer varias consideraciones”, explicó el ‘Maestro’ en declaraciones a ‘SKY Sports’.

Cuando fue consultado sobre una posible salida, destacó: “No, (no pienso dimitir), empecé con mucho entusiasmo y sigo. Trabajo en un gran club, sabía que tendría dificultades, pero creo que podemos salir del momento difícil. Seguirá haciendo mi trabajo hasta que se me permitirá”, dijo al acabar el partido.

