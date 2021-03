El ‘Scudetto’ parece imposible para los dirigidos de Andrea Pirlo tras la derrota de la Juventus ante Benevento por una nueva jornada de la Serie A. Como todo equipo grande, la Vecchia Signora cuenta con detractores. Sin embargo, no esperaban que Felipe Melo, ex futbolista del cuadro italiano, se burle de ellos por los bajos resultados que están alcanzando en la presente temporada.

Felipe Melo vistió la camiseta de la ‘Juve’ entre los años 2009 y 2011. El brasileño utilizó sus redes sociales para burlarse de su ex equipo. “Ahahahhahahagaga Godoooooo”, respondió a Luca Mastrangelo, un conocido youtuber del Inter de Milán, quien colocó una camiseta de Benevento en son de burla. Este hecho enfureció a los seguidores de la Vecchia Signora, quienes no dudaron rápidamente en atacar al brasileño.

Como bien sabemos, Felipe Melo no tuvo una buena salida del cuadro italiano. En el 2011, el brasileño declaró lo siguiente: “¿Si me siento apartado? Creo que lo más correcto es que no me respetan. Al menos esa es mi impresión. Veo mi nombre en muchos rumores y el club no desmiente nada. No he recibido ninguna llamada para darme alguna explicación. Creo que soy un jugador importante en este equipo, pero la directiva no me valora o, al menos, no lo demuestra. Quiero quedarme”.

Del mismo modo, Felipe Melo no guardaba una buena relación con los jugadores de la Juve. Giorgio Chiellini, en su libro, habló sobre como era su día a día con el brasileño en el vestuario. “Felipe Melo era lo peor de lo peor. No aguanto a los irrespetuosos, los que siempre quieren llevar la contraria. Con él estabas al borde de la pelea. Se lo dije a la directa, era una manzana podrida”, mencionó.

Eso sí, el brasileño respondió rápidamente a Chiellini en una entrevista para la Gazzetta. “Se meaba encima del miedo... Este defensa quizás todavía está enfadado porque las bofetadas se las dimos cuando con el Galatasaray eliminamos a su Juventus en 2013. O porque el Inter lo ha ganado todo y yo soy interista. O cuando le gané 3-0 con Brasil en la Copa Confederaciones. Él es así, siempre quiere hacerse el fenómeno, pero a nivel internacional no ha ganado nada de nada”, afirmó.

No cabe duda que Felipe Melo guarda un resentimiento con el cuadro italiano. Cada vez que se le pregunta al brasileño sobre su paso en la Juventus, este responde mencionando al Inter de Milán como el equipo de sus amores. “Yo podría escribir cien libros de lo que viví en la Juventus y tendrían mejor material que el suyo”, mencionó haciendo alusión a Chiellini.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO