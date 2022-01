La Juventus de Turín ya se hace la idea de que Álvaro Morata se marchará en este mercado de enero, ya que fue Massimiliano Allegri quien confirmó que el español no es el goleador que desea en su plantel. Ante ello, La Gazzetta dello Sport reveló que existen cuatro jugadores en la agenda de los ‘Bianconeros’ para hacerse con el hueco que dejará el delantero madrileño en el equipo. Cabe resaltar que el club que lleva la delantera en la puja por el ariete es el FC Barcelona que, a pedido de Xavi Hernández, utilizará todas sus armas para concretar su arribo al Camp Nou en las próximas semanas.

La primera opción que se tiene sobre la mesa es Pierre-Emerick Aubameyang. El gabonés es uno de los nombres que está dentro de los planes del técnico italiano, puesto que es considerado como uno de los mejores delanteros de la Premier League. Es necesario mencionar que su relación con Mikel Arteta no es la mejor y la ‘Vecchia Signora’ buscará aprovecharse de esta situación.

Asimismo, Memphis Depay también aparece en la agenda. El atacante neerlandés no está teniendo la temporada que esperaba en el cuadro catalán y los problemas económicos de la institución podrían hacer que su estancia en la Ciudad Condal sea más corta de lo previsto. El pasado verano ya pudo fichar por el conjunto de la Serie A, pero finalmente se decidió por el de LaLiga gracias a Koeman.

La tercera alternativa es Divock Origi. El futbolista ha decidido que su aventura en el Liverpool ha llegado a su final, ya que no es uno de los hombres importantes para Klopp y no quiere seguir viviendo esta situación. Debido a esto, desea cambiar de aires y la Juventus podría ofrecerle todo esto, puesto que hoy en día sus arietes pasan por una complicada racha goleadora y el belga podría poner fin a esta paupérrima situación.

Por último, se encuentra Arkadiusz Milik. El jugador ya era uno de los grandes deseos del elenco de Turín, cuando era jugador del Napoli, pero Aurelio Di Laurentiis no quiso negociar con los ‘Bianconeros’ y el polaco terminó marchándose a Francia. Ahora, vuelve a haber una posibilidad de regresar a Italia para jugar en los clubes más importantes del planeta.

La reacción de Xavi tras ser consultado sobre Morata

Según medios españoles, el delantero de la Juventus, con pasado en el Real Madrid y Atlético, es un pedido expreso del entrenador Xavi Hernández. Sin embargo, el egarense ha preferido no referirse en profundidad a su llegada en enero.

“Hablemos de los que tenemos, podemos hablar de Ferran Torres y de Alves, jugadores que nos van a ayudar mucho. Lo demás son hipótesis: Morata o Haaland no son futbolistas del Barça y no me incumben, ni me mejora ni me perjudica hablar de ellos. Lo demás son suposiciones”, dijo el DT del Barcelona.





