Tras darse a conocer que Álvaro Morata no será tomado en cuenta por Massimiliano Allegri para lo que resta de la temporada, y más aún tras su acercamiento con el FC Barcelona, el técnico italiano ya trabaja en su reemplazo y ya hizo llegar una lista de nombres a la directiva de la ‘Vecchia Signora’. El futbolista madrileño desea abandonar al equipo ‘Bianconero’, pero el DT no va a dejarlo marchar si antes no tiene un suplente de garantías, y lo cierto es que la principal opción que se tiene sobre la mesa es Luis Suárez, actual jugador del Atlético de Madrid.

Según la información brindada por el diario ‘Corriere dello Sport’, el futbolista charrúa puede ser la llave que desbloquee la salida de Morata. Eso sí, los ‘Colchoneros’ serán quienes tomen la última palabra, puesto que actualmente no está del todo seguro en desprenderse de su delantero.

Asimismo, pese a que esta temporada no está siendo muy buena para él ‘9′ en cuanto a cifras goleadoras, los del Wanda Metropolitano tendrán que decidir el futuro de sus dos jugadores en este mes de enero. No obstante, todo indica que no pondrá muchas facilidades para desprenderse del ‘Pistolero’.

‘Lucho’ no se ve en Italia

Del mismo modo, el medio italiano también apuntó que Luis Suárez no está muy convencido de arribar a la Juventus en este mes de enero, puesto que entre sus planes aún ronda la idea de cerrar su carrera deportiva en un equipo de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Dicho esto, el FC Barcelona tendrá que seguir esperando a lo que ocurra en la Juventus de Turín, dado que si Massimiliano Allegri no consigue al sustituto para Álvaro Morata, no dejarán que este salga en este mercado invernal.

Sin embargo, afortunadamente para los intereses del atacante charrúa, no le van a faltar ofertas de trabajo. Ajax de la Eredivisie y Nacional de Uruguay también siguen de cerca su situación. No obstante, hace poco el ‘Pistolero’ descartó su regreso al fútbol sudamericano por lo exigente de sus ligas.

“Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen que si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 o 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 o 30. Y si no puedo rendir a ese nivel, prefiero tratar de evitar que digan que no corro como antes o que no hago los mismos goles”, comentó para ESPN.





