Cada vez que Cristiano Ronaldo deja un equipo, el club se ve seriamente afectado por la gran cifra goleadora que mantiene el astro portugués. Esto le pasó a la Juventus de Turín, institución que viene de fichar a Moise Kean, tras su buen curso como cedido en el PSG. Pero, son conscientes que aún necesitan más. Por ello, la directiva de la ‘Vecchia Signora’ ya trazó los objetivos para el próximo mercado de fichajes.

Para acompañar al atacante italiano, además de Álvaro Morata y Paulo Dybala, el cuadro dirigido por Massimiliano Allegri espera sumar a otro nueve con características distintitas. Asimismo, ya tiene dos opciones más que interesantes para poder hacerlo en el 2022. Eso sí, son conscientes que deberán desembolsar una gran cantidad de dinero.

La primera opción que se maneja en Turín es Mauro Icardi. El argentino ya demostró sus cualidades en la Serie A mientras defendía los colores del Inter de Milán. Ahora, tras la llegada de Lionel Messi al París Saint-Germain, los minutos del ‘9′ se han visto reducidos y las oportunidades de Pochettino brillan por su ausencia. Además, su precio de salida no sería tan alto y es un perfil que encaja bien.

Por otro lado, también aparece el nombre de Dusan Vlahovic. Esta apuesta es la que más atrae a los dirigentes de la Juventus. El atacante llamado a dominar la próxima década del fútbol italiano, tiene como objetivo dejar a la Fiorentina en el próximo mercado. Sin embargo, su precio, solicitado por la escuadra viola, alcanza los 90 millones de euros.

En la Juventus ya no extrañan a Cristiano

Así lo hizo notar Dejan Kulusevski en una entrevista para el medio ‘Sportbladet’: “Sinceramente, no se nota mucho porque no pensamos en ello. Lo único que pensamos es que tenemos que ganar partidos, no en quién está y quién no está”.

Asimismo, el internacional sueco admitió que fue agradable compartir vestuario con Cristiano, pero insistió en mirar al futuro y no vivir del pasado: “Fue muy divertido jugar con él, es un gran jugador y una gran persona, pero ya no pensamos en ello”.

Al margen del futbolista portugués. Kulusevski fue cuestionado sobre su futuro en Turín. Esto último a raíz de varios medios deportivos de Italia lo han vinculado con el Tottenham, pero, de momento, el extremo no le da mucha importancia: “Cuando se juega al fútbol, siempre hay rumores. Es bueno que haya equipos interesados, pero no pienso en eso. Sólo me concentro en el próximo partido, si no, no disfruto”.





