Días negros en Turín. Si bien es cierto, la Juventus es uno de los equipos que no atraviesa un gran momento futbolístico en la presente temporada, ya que los resultados al mando de Massimiliano Allegri no han sido los esperados por la directiva del conjunto italiano. Sin embargo, un nuevo problema apareció en la interna del club, y es que la Fiscalía de la ciudad de Turín decidió registrar las instalaciones de la institución para darle curso a una investigación por la compra de futbolistas y otras operaciones que no han sido del todo transparentes en los últimos tres años.

Según los medios de dicho país, están bajo la mira 282 millones de euros en plusvalías. Fue la Guardia de Finanzas (la policía de asuntos fiscales), quien confirmó en un comunicado que en la noche de ayer sus agentes accedieron a las inmediaciones de la ‘Juve’ con la orden de recolectar los documentos relacionados a sus cuentas del período 2019-2021.

Asimismo, la Fiscalía de la Ciudad sospecha que los mandatarios ‘Bianconeros’ habrían cometido delitos como “falsedad documental y emisión de facturas falsas sobre operaciones inexistentes”. Ante ello, quedaron en el centro de la escenas las cesiones y ventas de jugadores y las prestaciones de algunos agentes que ejercieron de intermediarios. Cabe resaltar que la operación inició en la tarde del viernes luego del cierre de la Bolsa de Milán, con la finalidad de no interferir en la cotización del club.

Además, los medios italianos aseguran que los dirigentes deportivos investigados son el presidente Andrea Agnelli, su vicepresidente y exfutbolista, Pavel Nedved, el ex responsable de la sección deportiva, Fabio Paratici (hoy en Tottenham), el jefe de área corporativa y financiera, Stefano Cerrato, su antecesor, Stefano Bertola y el ex director de finanzas, Marco Re.

Es necesario mencionar que la investigación se encuentra dentro de la denominada “Prisma”, la cual comenzó en mayo de 2021 y que es dirigida por un equipo de fiscales de delitos económicos, el cual está compuesto por Ciro Santoriello, Mario Bendoni y Marco Gianoglio.

“Existen diversas operaciones de transferencia de jugadores profesionales y los servicios prestados por algunos agentes involucrados en los intermediarios relativos en consideración. El perfil de responsabilidad administrativa por un delito también se asume a cargo de la empresa, previsto si una persona jurídica se ha beneficiado de la comisión de determinados delitos. Para proteger el mercado financiero, las búsquedas se iniciaron después del cierre de la negociación semanal de la Bolsa de Valores de Italia”, se lee en el comunicado que emitió la Fiscalía.

Por otro lado, según Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport y Sport Mediaset, dentro de la investigación también se encuentra el contrato de Cristiano Ronaldo, quien pasó por el conjunto italiano. Una de las tareas durante la investigación fue buscar “documentos privados” relacionados con el contrato y salario de ‘CR7′, además de un papel que “técnicamente no debe existir”. Vale aclarar que el luso no está siendo investigado.

Del mismo modo, una de las operaciones que llamó la atención de los investigadores fue el desembarco del brasileño Arthur a Italia a cambio de 72 millones de euros y la de Miralem Pjanic a Barcelona por unos 63 millones. En total, existen 42 traspasos sospechosos.

Eso sí, no es la primera vez que la Juventus estás envuelta en este tipo de situaciones. El antecedente más reciente fue el ‘Calciopoli’, el cual tuvo como consecuencia el descenso del conjunto a Segunda División. En este caso, se vieron involucrados otros equipos como Milan, Lazio, Fiorentina y Reggina. Los directivos de estas instituciones fueron sancionados por haber infligido en la designación de árbitros que les fueran favorables durante los duelos de la Serie A.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.