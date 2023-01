No cabe duda que la Juventus atraviesa un complicado momento futbolístico; sin embargo, tal parece que las malas noticias para la ‘Vecchia Signora’ no solo se concentran en el plano deportivo, sino también a nivel administrativo. Y es que, este viernes 13 de enero, el Tribunal Federal de Apelación aceptó de manera parcial la solicitud del Ministerio Público Federal y ha decidido sancionar al club italiano con la resta de 15 puntos en la Serie A por el ‘caso de las plausvalías’ y las irregularidades que se encontraron en algunos fichajes. Además, once directivos de la institución también fueron sancionados.

Así se lee en el comunicado que emitió la Federación Italiana de Fútbol (FIGC): “El Tribunal Federal de Apelación presidido por Mario Luigi Torsello ha aceptado parcialmente la apelación del Ministerio Público Federal sobre la revocación parcial de la decisión del Tribunal Federal de Apelación de las Secciones Unidas n. 89, de 27 de mayo pasado”.

Asimismo, sostienen: “Se sanciona a la Juventus con 15 puntos de penalización a cumplir en la presente temporada de fútbol y con una serie de inhibiciones a 11 directivos de la Juventus (30 meses a Paratici, 24 meses a Agnelli y Arrivabene, 16 meses a Cherubini, 8 meses para en Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo y Roncaglio)”.

Cabe resaltar que la razón de esta dura medida está relacionada al ‘caso de las plusvalías’. Como se recuerda, hace algunos meses, se le acusó a la Juventus, junto a otros clubes, de aumentar el valor de mercado de algunos de sus jugadores, con el objetivo de generar mayores ingresos al transferirlos a otras escuadras, logrando así un incremento ‘ficticio’.

Juventus apelará la sanción

Ante ello, según informó ‘Gazzetta dello Sport’, la ‘Vecchia Signora’ se hizo con las ganancias de capital ficticas en la temporada 2020-21 y el trimetral 2021, reduciendo pérdidas y no recapitalizando. Pese a que la sentencia es firme, la Juventus aún tiene la opción de apelar, algo que hará ante el CONI.

Giuseppe Chiné, fiscal de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), también interpuso un recurso ante el Tribunal de Apelación solicitando la reapertura del proceso, tras los elementos transmitidos por la fiscalía de Turín, que también investigas las cuentas del conjunto italiano. Finalmente, este recurso progresó y terminó influyendo en la durísima sanción al equipo de Massimiliano Allegri.





