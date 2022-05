Tras perder la final de la Copa Italia ante Inter de Milán, Giorgio Chiellini ha decidido cerrar su etapa como futbolista de la Juventus. El central de 37 años, que arribó al club italiano en el 2005 donde suma 19 títulos, anunció su decisión esta tarde. Cabe resaltar que este era un secreto a voces, pero el bianconero aún no confirmó cuál será su próximo destino.

“El próximo lunes me despediré de mi estadio, le dejo mi puesto a los más jóvenes. Todavía no he decidido qué haré después, tendré que hablarlo con mi familia y analizar las oportunidades que tengo. Estoy feliz de irme con un nivel todavía alto, aunque soñaba un adiós levantando un trofeo”, mencionó el defensor.

Asimismo, el central, que también se despedirá de la Nazionale con la ‘finalissima’ ante Argentina en el Wembley, dejó su puesto a sus compañeros: “Este equipo necesita personas que tomen la responsabilidad durante cincuenta partidos, no solo veinte. Este primer año sin títulos tras una década debe dejar las ganas y la rabia de volver a triunfar”.

Por otro lado, en relación al curso que viene para la Juventus, Chiellini se mostró optimista: “Nos faltó algo, el Inter fue mejor y lo demostró, pero nuestro equipo puede crecer mucho. La garantía son los Agnelli: la Juve, para ellos, no es un negocio, es algo de familia”.

En la MLS lo quieren

Según el medio The Athletic, Los Ángeles FC, de la MLS, le ofreció un contrato al experimentado futbolista de 37 años, en el cual se menciona que el vínculo empezaría en 2023 bajo un salario no mayor de 1.65 millones de dólares, ya que no llegaría como jugador designado.

Eso sí, LAFC no es el único equipo que está interesado en hacerse con sus servicios, ya que también los Vancouver Whitecaps son otros de los cuadros que entrarán en la puja por el campeón con la Selección de Italia en la Eurocopa 2020.

