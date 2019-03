Higuaín regresa con Cristiano Ronaldo: tiene que volver a la Juventus de Turín

Vive en la incertidumbre en Londres. Mientras pasa el frío y la neblina en Inglaterra, Gonzalo Higuaín no puede ver claro su futuro en el fútbol mundial. Su situación aparece compleja a corto plazo. El delantero argentino no se fue para nada bien de la Juventus , que con la llegada de Cristiano Ronaldo, tomó la decisión de darlo a préstamo al AC Milan y luego al Chelsea.



No obstante, en la directiva inglesa no se plantean comprar el pase del ex River Plate y Real Madrid, dado que solo ha marcado tres goles desde que llegó a principio del 2019. Y aquí nace el problema más grande ya que cuando dejó la Juventus, Higuaín no se guardó nada y explicó que la causa principal de su salida fue la llegada de Cristiano Ronaldo: "De pronto se rompió algo. Ficharon a Cristiano y automáticamente me avisaron que seguía en el club. Me echaron".



Ahora Higuaín probablemente tenga que volver a la Juventus y estar con Cristiano en el plantel. Si el Chelsea quisiera extender el préstamo por una temporada más debería pagar 18 millones de euros y si pretende comprar la totalidad del pase, tendría que pagar 40 millones de la misma moneda.



Se vienen tiempos de incertidumbre para el 'Pipa', aunque seguro no faltarán clubes que lo quieran. No obstante, su regreso a la Juventus será un momento bastante tenso.



