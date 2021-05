Ha completado ya su segunda temporada en la Juventus, y aunque aún no ha podido ser del todo importante como lo fue en el Ajax, tiene claro lo que quiere en el fútbol y por qué quiere que se le respete. Matthijs de Ligt se confesó para la prensa neerlandés y habló de su estilo de vida en Turín, y lo que piensa el vestuario bianconero sobre su forma de vestir.

“No me gusta la ropa cara de un diseñador. Soy Matthijs, soy yo mismo y no me verán ir a entrenar con un traje a medida, es así de simple. Mi profesión es futbolista. Quiero ser una estrella en el campo. A veces en el club se ríen de mí por mi forma de vestir. No me importa. Siempre que case con mi comportamiento y vaya bien vestido, estoy satisfecho. Lo más importante es rendir bien en el campo, entonces te respetan mucho más que si no llevas determinada ropa”.

De Ligt también habló del cambio importante que le significó pasar de su país natal a Italia, donde advirtió, los futbolistas viven en un pedestal.

“Lo hagas bien o mal, sigues siendo un héroe para los aficionados. En Holanda, yo era un niño normal que jugaba al fútbol. En Italia, como futbolista, estás por encima de la sociedad. Me gusta esa apreciación, pero también es agradable caminar un poco más tranquilo por las calles de los Países Bajos”.

Sobre Cristiano

Finalmente, el neerlandés tuvo palabras de elogio para Cristiano Ronaldo y los más experimentados del equipo ‘bianconero’, de quienes resaltó su profesionalismo.

“La forma en que experimenta su deporte, cómo se mantiene en forma, lo motivado está con 36 años... es fantástico. Chiellini ídem. Buffon también, incluso a los 43 años. Todo el mundo es súperprofesional”, señaló el central.

