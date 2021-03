Pavel Nedved, actual vicepresidente de la Juventus, declaró en una entrevista para ‘DAZN’ que no la afecta no estar cerca del primer puesto de la Serie A. Debido a esto, Marco Materazzi arremetió contra el vicepresidente de la Vecchia Signora y le dejó un ‘recado’. El italiano mencionó que espera que el hijo del checo logre ver a su equipo levantar una Champions antes de acabar su carrera.

Pavel Nedved, vicepresidente de la Juventus, y Marco Materazzi, ex futbolista del Inter de Milán, protagonizaron un cruce de declaraciones que estremeció las redes sociales esta mañana. El directivo de la Vecchia Signora sacó la cara por su equipo al afirmar que no les afecta no estar cerca del ‘Scudetto’. El ex ‘neroazzurro’ utilizó su cuenta oficial de Instagram para responder la declaración de Nedved.

“No me hace afecta nada tener que estar atrás por primera vez en tantos años. Ganamos el primer ‘Scudett’o cuando mi hijo iba al cole, ahora conduce el coche y va a la universidad y lo seguimos llevando en nuestras camisetas. Eso es lo que me afecta”, mencionó Nedved en una entrevista para ‘DAZN’.

Debido a esto, Marco Materazzi publicó una captura de pantalla del titular de la noticia en su cuenta de Instagram que acompañó con el siguiente texto: “Pavel, a tu hijo le deseamos poder celebrar una Champions antes de que acabe la carrera, se la merece. Mis hijos vieron una Champions y un Mundial en la guardería”.

Los comentarios por parte de los seguidores de la Juventus e Inter de Milán no dudaron en aparecer rápidamente. Eso sí, Materazzi recalcó lo orgulloso que se siente de ser ‘neroazzurro’, equipo el cual lidera la tabla de la Serie A de Italia.

Este fue el mensaje de Materazzi a Nedved en su cuenta oficial de Instagram. (Foto: Instagram)

Marco Materazzi logró 15 título con la camiseta del Inter de Milán, incluida la Champions League 2009/2010 y el Mundial de Clubes 2010. Nedved, por su lado, acumuló solo 5 títulos con la Juventus, incluido el de la Serie B.

Actualmente, Inter de Milán es el líder de la Serie A con 65 puntos, mientras que la Juventus tiene 55 puntos y se ubica en la tercera posición de la tabla. En la anteúltima jornada del torneo italiano, ambos equipos chocarán en un clásico que podría llegar a definir el título.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO