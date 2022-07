Paul Pogba está feliz por haber vuelto a la Juventus tras varias temporadas en el Manchester United. No solo porque significa el regreso al club en el que más brilló en toda su carrera, también por el hecho de reencontrarse con varios amigos que dejó en Turín, allá por 2016. Uno de ellos es Juan Guillermo Cuadrado, el volante colombiano con el que ha protagonizado un viral en las redes sociales tras completar su primer entrenamiento juntos en la pretemporada de la ‘Vecchia’.

En las redes sociales del volante francés ya figura un video en el que se aprecia toda su emoción por ver de nuevo al futbolista colombiano, uno de sus mejores amigos en el fútbol y el responsable de que Paul Pogba haya aprendido a hablar español con gran fluidez y en poco tiempo.

“¡Hay hermano, mi panita! ¡Estamos juntos de nuevo o qué! ¡Una belleza! ¡Hermanos, estoy melo, estamos melos, papá!”, exclamó Pogba dentro de su auto y para un video que no ha tardado en convertirse en un auténtico viral de las redes sociales. Ya cuenta con millones de reproducciones y ‘likes’.

Paul Pogba volvió a Juventus tras seis temporadas en el Manchester United. (Foto: Juventus)

En su primera etapa en la Juventus, Paul Pogba se convirtió en una importante figura y se ganó el cariño de los hinchas. Los aficionados, al conocer sobre el regreso del francés, no dudaron en brindarle un efusivo recibimiento el último sábado: abarrotaron las calles y realizaron cánticos, acompañados con banderolas.

El volante respondió a los gestos afectivos y no pudo ocultar su emoción por esta nueva etapa en su carrera. “Estoy de vuelta, me siento muy feliz de estar aquí. No veo la hora de empezar y volver a vestir la camiseta de la Juventus”, manifestó ‘Pogboom’ al área de prensa de la institución italiana.

Recordemos que Paul Pogba viene de una temporada con altibajos en Manchester United, en la que también se vio afectado por lesiones. El mediocampista anotó un gol y brindó nueve asistencias en 20 juegos por Premier League; en tanto que tuvo otras seis apariciones en Champions League, sin aporte directo en ofensiva.





