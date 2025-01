Juventus vs. AC Milan chocaron en Riad. Mira la transmisión correspondiente a las semifinales de la Supercopa de Italia en el Al -Awwal Park de Arabia Saudita. El partido se llevó a cabo el 3 de enero. ¿Dónde verlo? En Sudamérica, el partido fue transmitido por DirecTV (DSports) y DGO. En México, estuvo disponible en Internet, y en Estados Unidos vía Paramount Plus+. Si te encuentras en España, pudiste seguir el juego por Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN1 Spain. Christian Pulisic y Federico Gatti (autogol) le dieron el triunfo al conjunto rossonero. Kenan Yildiz marcó el tanto del conjunto turinés.

Juventus vs. AC Milan juegan por las semifinales de la Supercopa de Italia (Video: @juventusfc).