No lo podía creer y Andrea Pirlo no esperó para cambiarlo, luego del terrible error en salida que el cuesta el partido a la ‘Vecchia Signora’. Arthur cometió uno de los errores que enseñan en las canteras: nunca al medio. Y su horror tuvo consecuencias, pues significó el primero del duelo entre Juventus vs. Benevento a través de Adolfo Gaich, que no perdonó el regalo del mediocampista brasileño.

Cuando se jugaban 69 minutos del partido en Turín por la fecha 28 de la Serie A, el brasileño intentó salir jugando y envió el balón al centro del área, para sorpresa de todos sus compañeros. El balón cayó en los pies del delantero argentino, que tras fallar en el primer control, logró rematar de derecha para abrir el marcador.

El ex San Lorenzo de Almagro y CSKA Moscú marca su segundo gol en la presente temporada en cinco partidos disputados con el Benevento. El argentino se ha convertido en el ‘9′ de referencia del ‘Pippo’ Inzagui. Tres puntos importantes para el Benevento.

La previa de Juventus vs. Benevento

Juventus, una semana después de superar (3-1) a Cagliari, en la que fue su reciente presentación en la liga italiana, se verá las caras con el Benevento, que anda en una crisis de resultados desde hace varias jornadas.

El conjunto turinés buscará asegurar un nuevo triunfo para acortar distancias con Inter de Milán, que reportó casos de coronavirus en su plantel y cuyo partido ante Sassuolo fue postergado.

Por ahora, Juventus -invicto en sus últimos cinco juegos- marcha en el tercer casillero, con 55 puntos, uno menos que AC Milan y diez menos que el ‘Nerazzurri’.





