Juventus vs. Bologna se ven las caras EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | TV en el estadio Renato Dall’Ara por la definición de la Serie A de Italia. El equipo de Andrea Pirlo quiere asegurar un lugar en la próxima Champions League; sin embargo, no depende de sí mismo. No te pierdas la transmisión STREAMING HD LIVE OFICIAL vía ESPN y ESPN Play. Sigue el MINUTO A MINUTO y todas las incidencias de este partidazo por Depor.com.

El duelo a tres bandas entre AC Milan, Napoli y Juventus por los dos últimos billetes para la próxima Champions (los otros dos son para el Inter, campeón, y el Atalanta) estará en los ojos del mundo entero.

Juventus vs. Bologna: horarios y canales

Perú: 13:45 / ESPN

México: 13:45 / ESPN

Colombia: 13:45 / ESPN

Argentina: 15:45 / ESPN

Chile: 15:45 / ESPN

Venezuela: 14:45 / ESPN

Bolivia: 14:45 / ESPN

Estados Unidos: 14:45 / ESPN+

Milaneses (3º) y napolitanos (4º) parten con ventaja para el esprint final, pero la Juventus (5º), a un punto, acecha el más mínimo error de los que le preceden en la tabla.

A la ‘Vecchia Signora’, espoleada por su triunfo el miércoles en la Copa de Italia, sólo le vale ganar en Bolonia (11º) y esperar que uno de sus rivales se deje algún punto. Un empate no sería suficiente para los ‘Bianconeri’, que cuentan con golaveraje particular desfavorable.

En caso de finalizar en quinto puesto, sería la primera vez que la Juve se perdería la máxima competición europea desde 2012, año en que comenzó su reinado de nueve títulos consecutivos, hasta el presente.

Andrea Pirlo, técnico del Juventus, aseguró este sábado que el portugués Cristiano Ronaldo está concentrado al máximo en el club turinés y que ve su futuro con la camiseta “bianconera”, en la víspera de la visita al Bolonia correspondiente a la última jornada de la Serie A.

“Yo le veo todavía como ‘bianconero’ y muy concentrado. Lo ha demostrado también el otro día (en la final de la Copa Italia ganada contra el Atalanta) al sacrificarse y al ayudar en defensa porque quería ganar la copa. Le veo concentrado en el partido de mañana y para hablar de su futuro ya habrá tiempo”, dijo Pirlo en rueda de prensa.

Cristiano tiene contrato con el Juventus hasta 2022, pero su continuidad en Turín está en duda también a causa de las dificultades del club, que se juega este domingo una plaza en la próxima Liga de Campeones.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO