Cristiano Ronaldo y algunos más: "Solo un jugador es indispensable", explicó Maurizio Sarri

Cristiano Ronaldo llegó a Juventus la temporada 2018/19 con la etiqueta de 'máxima estrella'. En su primer año no decepcionó de la mano de Massimo Allegri y este 2019/20 tampoco piensa hacerlo pero esta vez con Maurizio Sarri , quien confía plenamente en él.

La exclusión de futbolistas para la Champions League generó polémica en el club. Emre Can y Mario Mandzukic no se encuentran en la nómina y mostraron su molestia. ""Si lo hubiese sabido antes, no jugaría más en la Juve", explicó el alemán estallando contra su entrenador.

En conferencia de prensa previa al encuentro ante Florentina, Maurizio Sarri justificó la asusencia de ambos, asegurando que el único fijo es Cristiano Ronaldo.

"No era embarazosa la situación, sino la elección, porque se vieron afectados dos jugadores importantísimos, pero esto demuestra la fuerza de nuestra plantilla. Solo un jugador es indispensable" , dijo Sarri, al ser cuestionado por la famosa lista de la Champions, explicó Sarri



Es cierto que no dijo quién era este futbolista indispensable, pero es claro que es Ronaldo, un futbolista que con su sola presencia en el cambio, marca la diferencia y puede darle vuelta a resultados.

Pero el sábado en Florencia, el técnico italiano podrá retomar plenamente su función y dirigirá a los suyos desde el borde del terreno, para un partido tradicionalmente caliente, la Juventus siempre fue un enemigo jurado para la Fiorentina.



"Sé lo importante que es este partido y sé que si ganamos vamos a comer gratis toda la semana. Tengo algunas ideas de restaurantes para una buena +bistecca alla fiorentina+", bromeó Kevin Prince-Boateng, el nuevo delantero de los Viola.



