Solo tuvo que empujarla. El astro portugués Cristiano Ronaldo fue el encargado de abrir el marcador en el duelo entre Juventus y Lazio por la decimoquinta jornada de la Serie A de Italia 2019-20. La estrella de la ‘Vecchia Signora’ se lució con una buena definición en el área para marcar el 1-0 de los suyos en el Allianz Stadium.

La jugada previa a la primera anotación del encuentro se produjo apenas a los 25 minutos del pitazo inicial, luego de una gran acción en ataque de los hombres de la Juventus que terminó con una sutil asistencia de Paulo Dybala a CR7. Acto seguido, el exReal Madrid solo tuvo que meter el botín izquierdo para mandar a guardar el esférico en la portería rival.

Cristiano Ronaldo rompió su marca de siete partidos sin anotar un gol que no fuera de penal. El portugués no marcaba en jugada desde el 19 de octubre. Los hinchas de la Juventus esperan que la racha del ex del Real Madrid se prolongue por varias semanas más.

Con este gol a la Lazio, Cristiano Ronaldo suma ya siete anotaciones en la presente temporada de la Serie A italiana. El delantero de 34 años le anotó antes a Napoli, Hellas, SPAL, Bologna, Genoa y Sassuolo.

