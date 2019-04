¡Conectados desde el Allianz Stadium! Juventus vs. Milan juegan por el 'Derbi de los Campeones' de la Serie A

Juventus vs. Milan (EN VIVO y EN DIRECTO / vía ESPN 2 y Serie A Pass / 11:00 a.m.) juegan por la jornada 31 de la Serie A , en el Allianz Stadium de Turín. Cristiano Ronaldo no salió en lista y será guardado para el partido por Champions League ante Ajax. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido por la web Depor.com

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Juventus y Milán.



ESPN 2 transmite este duelo en Sudamérica (Brasil por Serie A Pass). En México y Centroamérica por ESPN Play. Canadá, Alemania y Japón vía DAZN. En Italia por Sky HD.En Francia por beIN Sports. En España por Movistar+. En Estados Unidos por ESPN+. EN Reino Unido vía Premier Sports 1. Streaming internacional por YouTube, Facebook Live y Bet365.

Juventus vs. Milan: horarios en el mundo

10:00 horas en México

11:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:00 horas en Venezuela, Bolivia

13:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

17:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

19:00 horas en Catar y Arabia Saudita

00:00 horas del domingo en China

01:00 horas del domingo en Japón y Corea del Sur

¿Campeón a principios de abril? Intocable a lo largo de la temporada, la Juventus podría lograr su octavo título consecutivo de la Serie A en la jornada 31, si es capaz de vencer al Milan (4º) el sábado y el Napoli (2º) pierde el domingo en su estadio ante el Génova (12º). Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.



Todavía sin el lesionado Cristiano Ronaldo, los Bianconeri están preparados para lograr un nuevo récord. Ningún equipo italiano ha logrado el campeonato tan pronto. La mejor marca la tienen el Torino de 1947-48, la Fiorentina de 1955-56 y el Inter de Milán 2006-07, los tres campeones cuando quedaban cinco partidos por jugar.



La posibilidad de un nuevo Scudetto turinés a siete jornadas del final se abrió esta semana, cuando el equipo de Massimiliano Allegri venció al Cagliari y el Napoli cayó ante el Empoli, dejando la diferencia entre ambos equipos en 18 puntos.



Si pasa a 21 unidades este fin de semana, la Juventus será campeón. Poco probable, aunque el Napoli fuera capaz de recortar la diferencia con la Juventus e igualar a puntos al final del campeonato, el título iría a Turín ya que el vigente campeón ha ganado las dos confrontaciones directas.



Pero las horas previas a su duelo contra el Milan han estado marcadas por los incidentes racistas en Cerdeña el martes, cuando Moise Blaise Matuidi y Alex Sandro fueron insultados con gritos de mono.



La intensidad subió tras la celebración de Kean en el gol del 2-0 a favor de su equipo, donde el joven de 19 años, se puso delante de esos aficionados del Cagliari, lo que hizo decir a su compañero Leonardo Bonucci que "la culpa" estaba "compartida al 50%".



Las declaraciones del central desencadenaron una tormenta a nivel mundial ya que muchos consideran que subestimó el problema. A continuación el jugador italiano señaló que condena "toda forma de racismo".



En lo deportivo, el Milan, que ocupa la cuarta posición, última que conduce a Champions, no está en buena racha, con solo un punto en las tres últimas jornadas y las lesiones de dos jugadores importantes, el arquero Gianluigi Donnarumma y el centrocampista brasileño Paqueta, importante desde su llegada en el mercado de enero.

Juventus vs. Milan: alineaciones probables

Juventus : Szczęsny, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Martín Cáceres, Alex Sandro, Mattia De Sciglio, Blaise Matuidi, Pjanić, Emre Can, Filippo Bernardeschi, Moise Kean.



Milan: Pepe Reina, Mateo Musacchio, Ignazio Abate, Alessio Romagnoli, Lucas Biglia, Hakan Çalhanoğlu, Bakayoko, Diego Laxalt, Samu Castillejo, Piątek, Patrick Cutrone.



