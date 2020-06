A pocas horas del partido entre Juventus y Napoli, por la gran final de la Copa Italia 2020, los hinchas del equipo turinés se han visto sorprendidos por reportes de la prensa española que ponen a Matthijs de Ligt en la órbita del FC Barcelona de cara al mercado de fichajes de verano.

Según el portal ‘Don Balón', el equipo azulgrana no puede olvidarse del central neerlandés. Si bien no atraviesa un buen momento con la Juventus, en Camp Nou lo siguen considerando candidato a reforzar la plantilla en la temporada 2020-21. Y al ex del Ajax no le desagrada la idea.

De Ligt llegó a la Juventus tras rechazar una oferta de los ‘blaugranas', pero su primera temporada no ha sido la soñada. Ha sufrido en su adaptación al fútbol italiano y Maurizio Sarri lo relegó del once inicial en varias oportunidades. Si bien es pronto para decir que su paso por Turín ha sido un fracaso, Matthijs no descarta cambiar de camiseta a final de temporada.

Siempre según la citada fuente, el Barcelona estaría muy interesado en el fichaje del defensor neerlandés, pero en estos momentos no se encuentra en la capacidad económica de pagar, al menos, los 80 millones de euros que Juventus pediría por su pase. El equipo Messi no tendría más opción que ofrecer varios jugadores a cambio.

Hay que recordar que otro defensor central que se encuentra en la órbita del Barcelona es el francés Dayot Upamecano, un jugador de las mismas características que De Ligt y al que varios clubes le siguen el rastro.





