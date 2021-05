Gianluigi Buffon, portero de 43 años, se despidió de la ‘Juve’ tras coronarse como campeón de la Copa Italia. Hace unas semanas, él mismo anunció que no renovará su contrato, el cual vence en junio, y dejará el club por segunda vez, tras su paso por el Paris Saint Germain en 2018.

Tras finalizar el duelo en el Mapei Stadium, los jugadores se reunieron en el medio campo para alzar en brazos al portero, quien se mostró emocionado. En las imágenes también aparece Cristiano Ronaldo celebrando su último título obtenido.

“Mi futuro está claro: este año se cerrará de manera definitiva esta hermosa y larguísima experiencia con la Juve. Me retiraré si no encuentro una situación que me dé nuevos estímulos por jugar, o por vivir una nueva experiencia de vida. Creo que le he dado todo a la Juventus, y he recibido todo. Más que esto no se puede hacer. Llegamos al final de un ciclo y es justo que yo siga mi camino”, confesó hace unos días Buffon.

El arquero italiano disputó 683 partidos con la ‘Vecchia Signora’, donde le llegaron a anotar 537 goles. Asimismo, en 322 ocasiones pudo mantener el arco en 0. 10 Ligas, 4 Copas y 6 Supercopas fueron los títulos obtenidos durante su paso en el elenco dirigido por Andrea Pirlo.

Eso sí, la última temporada del guardameta en la ‘Juve’ no fue la mejor. Debido a esto, salió al frente a opinar sobre la situación actual del club: “Nos faltó continuidad. En los partidos contra los 5-6 mejores equipos de la Serie A, a menudo, ganamos. Pero perdimos algunos puntos estúpidos. Este equipo debe madurar y crecer desde el punto de vista del carácter”.

Por el momento, su futuro esta el aire, pues no se sabe aún detalles sobre su próximo destino. Se sabe que mantiene ofertas, pero el busca otra liga para no medirse con el equipo al cual admira.





