Esta semana, Luciano Spalletti confirmó su salida de Napoli. Firmó una temporada 2022-23 de ensueño: ganó la Serie A con muchos puntos de ventaja (16 por ahora) y llegó hasta los cuartos de final de la UEFA Champions League. El presidente del club napolitano, Aurelio De Laurentiis, ya comenzó a buscar un reemplazante para el italiano. En una reciente entrevista, aseguró que buscó a Luis Enrique para el puesto, pero el DT español rechazó y confesó que quiere ir a la Premier League para la siguiente temporada.

El entrenador campeón del ‘Scudetto’ reveló que se tomará un año sabático. No hay tiempo para lamentos en Nápoles. Saben que se hizo un gran trabajo, pero no falta mucho tiempo para que inicie la siguiente. En ese sentido, la directiva ya tiene varios nombres sobre la mesa y comenzó a presentar la propuesta.

Dentro de esos nombres estaba el del exentrenador del FC Barcelona y la selección de España. Laurentiis aseguró que ‘Lucho’ era su principal opción para el club, pero el DT tiene otras aspiraciones. “Seguro que Luis es el mejor entrenador, lo discutimos, pero puedo decirles que tiene clubes de la Premier League en su mente”, contó el directivo acerca de las conversaciones que tuvo con el DT con pasado en la AS Roma.

“Le dije que no encontrará la misma comida o lugares allí... pero la Premier es más atractiva para los entrenadores. Competimos con campeonatos que son más atractivos que el nuestro. Estamos evaluando entrenadores para el 4-3-3 y elegiré al mejor para continuar el ciclo”, añadió Aurelio De Laurentiis.

Otro entrenador que estaría en los planes del campeón italiano es Antonio Conte, que se encuentra sin club desde que fue despedido del Tottenham, tras unas polémicas declaraciones contra el dueño Daniel Levy. El director, de 53 años, ha ganado la Serie A en cuatro ocasiones (tres consecutivas con la Juventus).

Spalletti se despidió de Napoli

El pasado lunes el DT italiano comentó sobre su salida del conjunto napolitano. “A veces, uno se separa por demasiado amor. No me quedo, me voy. No hay manera de cambiar de opinión. Le dije al club que necesito un año libre hace unas semanas. No trabajaré en ningún otro club. Descansaré un año”.

El Napoli de Luciano Spalletti ganó el ‘Scudetto’ con una ventaja importante sobre sus rivales. Le sacó 16 unidades de diferencia al segundo lugar, Lazio, y 18 puntos al tercer puesto, Inter de Milan. A falta de una jornada, el conjunto napolitano podría llegar a los 90 puntos. Sin duda, una campaña memorable para el club.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.