Luis Muriel causó susto en el Atalanta y en el pueblo colombiano al ser hospitalizado durante algunas horas en la ciudad de Bérgamo, debido a un accidente doméstico. “Habría sufrido una lesión en la cabeza, después de una caída accidental desde el borde de la piscina”, informó Corriere dello Sport.

Debido a ello, el colombiano Luis Muriel se perderá el choque de este martes de Atalanta ante Brescia, por la jornada 33 de la Serie A. La información la dio el propio club italiano, a través de un comunicado.

“Atalanta informa de que, tras un accidente doméstico, el futbolista Luis Muriel no podrá estar disponible por el partido Atalanta-Brescia de la trigésima tercera jornada de la Serie A”, se lee en la nota del club. “El futbolista estará disponible para el entrenamiento del 15 de julio”, agrega.

El delantero de Santo Tomás, de 29 años, se encuentra completamente fuera de peligro y podrá trabajar a partir de este miércoles a las órdenes del técnico Giampiero Gasperini en vista de la cita del 18 de julio contra el Hellas Verona.

Para tranquilidad de todos, Luis Muriel compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, horas después de lo ocurrido. “Estoy bien, estoy en casa. Afortunadamente, no pasó nada grave. Esta noche estaré en el estadio para animar a Atalanta, y mañana volveré a entrenar con mis compañeros. Gracias por el cariño que me has mostrado en estas horas”, escribió.

Luis Muriel estará de baja este martes en el derbi de la región Lombardía contra el Brescia, en el que el colombiano Duván Zapata, autor de quince goles ligueros, será el encargado de liderar la delantera.

El Atalanta es uno de los equipos más en forma de Europa y ocupa la cuarta posición en la Serie A, a un solo punto de Inter de Milán y Lazio, que comparten la segunda plaza. El líder Juventus está a nueve puntos.

El conjunto de Bérgamo se enfrentará en agosto al París Saint Germain en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

