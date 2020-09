Juventus quiere cerrar cuanto antes el fichaje de un delantero. A pesar que hace algunos días todo hacía indicar que Luis Suárez sería el nuevo hombre en ataque del conjunto de Andrea Pirlo, algunas dificultades en el camino habrían hecho pensar en el regreso de Alvaro Morata.

El reconocido agente FIFA, Giovanni Branchini, quien tiene muchos contactos en la institución turinés, fue consultado sobre la identidad del próximo fichaje de la ‘Vieja Señora’.

“¿Quién va a ser el delantero de la Juve? No es ninguno de los que mencionaste... No es ni Kean, ni Luis Suárez, ni Dzeko, ni Cavani. Creo que la Juventus se centrará en el fichaje de Morata. En mi opinión, la Juve se va a llevar a Morata”, dijo a Radio Deejay.

Según AS, el equipo italiano vería con buenos ojos el regreso del atacante del Atlético de Madrid. Aunque su cláusula de salida bordea los 80 millones de euros, estarían dispuestos a ofrecer algunos jugadores para rebajar el precio: Bernardeschi, Ramsey y Douglas Costa, figuran como las alternativas.

Obstáculos para el fichaje de Suárez

Luis Suárez es la primera opción parra arribar a la Juventus. Sin embargo, hay varios temas pendientes por resolver antes de que pueda cerrarse la negociación. La primera es con respecto a que el futbolista llegue como agente libre a Italia. El charrúa todavía tiene contrato con el Barcelona hasta junio del 2021, pero desde Turín apuntan a que pueda negociar su salida y ahorrarse el pago de su rescisión.

Por otro lado, también se tienen otro inconveniente, el atacante del Barça no cuenta todavía con pasaporte comunitario y para obtenerlo tendría que dar un examen de italiano en el consulado, proceso que demora por lo menos 30 días en realizarse. En caso no logre aprobarlo, no podría ser fichado por la Juve, ya que los transalpinos ya cerraron las incorporaciones de Arthur (Brasil) y McKennie (Estados Unidos).

