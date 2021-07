Al fin apareció y está a punto de oficializar su pase al fútbol italiano. El futbolista argentino Luka Romero, que jugó la última temporada en la segunda división española con el Mallorca, se sometió este lunes al reconocimiento médico en Roma antes de formalizar su fichaje por la Lazio de la Serie A.

Romero, de 16 años, acudió en la mañana de este lunes a la clínica Paideia de Roma para empezar las pruebas médicas previas a la firma de su contrato, según se aprecia en unas fotos que circulan en internet.

El joven extremo llega al Lazio para reforzar la delantera del conjunto de la capital italiana, después del reciente fichaje del brasileño Felipe Anderson, y si, como se espera, supera el reconocimiento médico, se incorporará a la concentración del equipo en Auronzo di Cadore (Véneto, norte de Italia) a las órdenes del técnico Maurizio Sarri.

Romero fue el jugador más joven en debutar en la Primera División española el pasado 24 de junio de 2020, con tan solo 15 años y 219 días, en un partido del Mallorca contra el Real Madrid; y durante la última temporada con el club balear ha marcado un gol en 6 partidos.

A pesar de haber nacido en la ciudad de Durango, en México, en 2004, Romero ya debutó con las selecciones sub-15 y sub-17 de Argentina y además, no ocupa plaza extracomunitaria al contar con la nacionalidad española.

Lo llamaron de México para jugar por el ‘Tri’

La Federación Mexicana no pierde la esperanza de que Luka Romero forme parte de alguna convocatoria de México, razón por la cual uno que otros representantes se dieron el tiempo de viajar a España, más exactamente a Mallorca hace unas semanas, con la misión de ‘fichar’ al joven volante argentino, con quien conversaron en un restaurante sobre su situación.

“Vinieron aquí a Mallorca. Me pone contento que vengan de México a España. Fuimos a un restaurante y me platicaron cómo sería la situación con ellos”, reveló Romero.

El jugador fue sincero en reconocer que no guarda recuerdos del país azteca. “No me acuerdo de nada porque estuve ahí como tres o cuatro meses”, agregó el futbolista de 16 años, zanjando así cualquier posibilidad de representar a México.

