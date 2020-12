Tirarán, literalmente, la casa por la ventana. El AC Monza, equipo que milita en la Serie B de Italia, sacará del retiro a Mario Balotelli para que se sume al equipo los últimos seis meses y así se enfoquen en el objetivo de ascender a la máxima división. ¿Lo logrará? ¿Cuánto le pagarán? Mira la nota.

Su último equipo fue Brescia, con el que marcó apenas 5 goles en 19 partidos. Su último partido fue el 9 de marzo ante Sassuolo, y cuando todo hacía indicar que pasaría otra temporada lejos de las canchas, volverá a lo grande.

El octavo club del ex Milán, Inter de Milán y de la selección de Italia será el AC Monza, club presidido por el exprimer ministro, Silvio Berlusconi, quien ya lo tuvo bajo su mandato como presidente ‘rossonero’.

“Para Mario es el último tren, ha renunciado a un buen contrato en Brasil para venir, pero se lo he dicho, le he dicho que esta es la ultimísima. Le queremos mucho, es un jugador con unas cualidades físicas y técnicas para haber dado mucho más, tiene solamente 30 años, no entendemos por qué no puede funcionar”, afirma Galliani, administrador delegado del Monza y mano derecha de Berlusconi.

Sueldo de crack

Con 30 años a cuestas, Balotelli se reencontrará también con un excompañero, Boateng, que forma parte del equipo del norte de Italia desde esta temporada, con el objetivo de ascender a la Serie A. Pero lo más sorprendente es cuánto percibirá el goleador tano.

Según afirmó la Gazzetta dello Sport, su sueldo por seis meses será de un fijo de 500.000 euros, al que podría añadir dos bonus que superen el millón. Para ello, una condición está fijada al número de partidos que dispute, mientras que accedería a otra compensación si el equipo, como es objetivo, asciende a la Serie A. Es más, el mismo medio asegura que Mino Raiola, su agente, renunciaría a llevarse una comisión, consciente también de que a Balotelli se le acaba el futuro en el fútbol.