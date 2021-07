Miralem Pjanic llegó al FC Barcelona en la temporada pasada, como parte del trato que llevó a Arthur a la Juventus. Ahora, ese trueque podría deshacerse, o eso espera Massimiliano Allegri, nuevo técnico de la ‘Vecchia Signora’, quien mandó un guiño al bosnio durante su presentación.

Tras no ser considerado por Ronald Koeman en el elenco culé, el centrocampista parece no tener garantizado un espacio en el once titular del cuadro catalán. Dicho esto, no sonaría descabellado que los azulgranas busquen su salida, y la Juve parece ser una opción, pues directivos y comando técnico de la institución italiana no ven con malos ojos su llegada.

Massimiliano Allegri, estratega de la ‘Vecchia Signora’, lanzó un recado durante su presentación. Diferentes medios italianos le preguntaron sobre quienes serán los lanzadores de faltas, buscando información sobre Cristiano Ronaldo y su bajo porcentaje de acierto.

Respondiendo a las preguntas, el DT italiano aseguró que puede utilizar a CR7 con Dybala sin ningún problema. “Nosotros tenemos a Cristiano, que es un buen chutador de lejos, y a Dybala, que lo hace bien de más cerca”, aseguró.

“Y pronto puede llegar un buen jugador diestro para lanzar faltas. Estamos en ello”, agregó. Como bien sabemos, el argentino es zurdo, por lo que faltaría un futbolista que utilice la pierna derecha para esa corta distancia.

Inmediatamente, todos en la conferencia pensaron en Miralem Pjanic, un futbolista diestro y con buenas características en el balón parado, el cual cuadra perfectamente con la descripción de Allegri. Asimismo, la situación del mediocampista invita a situarlo en Turín, siendo además un viejo conocido de la casa.

Por último, a la espera de novedades sobre su futuro, el bosnio volvió a entrenar con el FC Barcelona en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. En caso no hayan avances serios, este mismo estará en la lista de convocados para el ‘stage’ de pretemporada que se llevará a cabo en Baden-Wurtemberg (Alemania), donde se medirán en un amistoso ante el Stuttgart.





