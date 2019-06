Se 'regala' a Juventus: Matthijs de Ligt derrochó elogios hacia Cristiano Ronaldo

No es un secreto decir que Matthijs de Ligt está cerca de ponerse la camiseta de Juventus. El joven defensor central de 19 años y capitán del Ajax de Ámsterdam tiene una oferta del Barcelona, pero lo que le ofrece la Vecchia Signora (10 millones de euros por temporada) por poco dobla lo que le quieren dar en la tienda azulgrana para la próxima temporada.

Luego que Matthijs de Ligt jugó la final de la UEFA Nations League entre Holanda y Portugal, fue 'cazado' por las cámaras del partido en plena conversación con Cristiano Ronaldo, crack de Juventus. Confesó que 'CR7' le dijo que se vaya al cuadro bianconero con él y este miércoles no se guardó elogios para la figura del campeón de la Serie A.

"Siempre quise ser Cristiano cuando jugaba fútbol en mi jardín. Eso fue en la época en la que él jugaba en Manchester United. Mi primera camiseta fue de él", fue lo que apuntó De Ligt en conversación que tuvo con el medio holandés Voetbal International.

La Nations League no fue la única vez en la que ambos jugadores se han visto las caras. También chocaron en cuartos de la Champions League y los holandeses pasaron de ronda para luego caer frente al Tottenham en semifinales.

Por otra parte, La Stampa apunta que Juventus gestiona la salida de Joao Cancelo por no menos de 55 millones de euros y que si Pogba no termina en Turín, buscarán seducir a Adrien Rabiot. El volante del PSG vence contrato con los parisinos a fin de mes y no le costaría ni un euro al club.

