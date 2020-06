Milan vs. Roma EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 28 de la Serie A, este domingo 28 de junio desde la 10:15 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 2 y Rai. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Milan recibirá a Roma, en uno de los duelos más atractivos que traerá la jornada dominical de la liga italiana. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio San Siro.

Milan vs. Roma: horarios del partido

México - 10:15 a.m.

Perú - 10:15 a.m.

Ecuador - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

Bolivia - 11:15 a.m.

Venezuela - 11:15 a.m.

Chile - 11:15 a.m.

Paraguay - 11:15 a.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Uruguay - 12:15 p.m.

Brasil - 12:15 p.m.

España - 5:15 p.m.

El cuadro rojinegro llegará motivado luego de la contundente victoria (4-1) sobre Lecce, de hace algunos días. De esa forma, Milan dio un paso más en su lucha por alcanzar la zona de clasificación a torneos internacionales, considerando que el título es casi una utopía.

Por ahora, Milan marcha en el octavo puesto de la Serie A, con 39 puntos, tres menos que el sexto Napoli, que estaría clasificando a la fase previa de la Europa League. En el quinto casillero se ubica precisamente su rival de turno, Roma, con 48 unidades.

“Desde ahora hasta el final de la temporada, tendremos muchas oportunidades para demostrar que continuamos desarrollándonos. Se necesita una actuación digna del AC Milan. Necesitamos mejorar nuestra posición en la liga. Todavía tenemos que vencer a los que están por delante en la clasificación”, anticipó el entrenador de AC Milan, Stefano Pioli.

Por otro lado, el técnico se refirió al sueco Zlatan Ibrahimovic, quien se reintegró a los trabajos hace poco, pero aún no está listo para reaparecer. “Zlatan ha trabajado duro y bien. Entrenó con sus compañeros de equipo por primera vez, pero no está listo para jugar. No participará en el partido”, comentó.

Roma visitará al Milan, revitalizado por la angustiante victoria sobre Sampdoria, que lo hace soñar con un cupo para la próxima edición de la Champions League. El cuadro capitalino intentará dar la sorpresa y quedarse con los tres puntos, como lo hizo en la primera rueda.

“El Milan está en buena forma. Vi su último partido, jugaron bien. Este equipo de Milán es más fuerte que el que enfrentamos anteriormente en la temporada. Pero, sobre todo, tenemos que pensar en lo que podemos hacer contra un equipo como el Milan. Tienen muchos jugadores de calidad, no solo Rebic. No podemos centrarnos en las personas, sino en todo el equipo”, advirtió el DT de Roma, Paulo Fonseca, en rueda de prensa.

Milan vs. Roma: probables alineaciones

Milan: G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Bonaventura; Rebić.

Roma: Mirante; Bruno Peres, Smalling, G. Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Carles Pérez, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko.

