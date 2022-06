Se empiezan a definir varios ‘culebrones’ en el mercado de fichajes de Europa, y uno de ellos tiene que ver con Álvaro Morata. El delantero español jugó esta temporada cedido en la Juventus, aunque su pase le pertenece al Atlético de Madrid, que pide 35 millones de euros al club italiano para completar la venta de forma total. Una comisión del elenco ‘bianconeri’ viajará a España para intentar rebajar y cerrar el traspaso.

Federico Cherubini, director deportivo del Juventus, encabeza la expidición juventina, que se reunirá con el Atlético de Madrid para intentar renegociar el acuerdo, según informa este martes el diario italiano ‘La Gazzetta dello Sport’.

El acuerdo al que habían llegado ambos clubes era de una cesión de dos años más la compra definitiva de 35 ‘kilos’. Sin embargo, después de haber pagado 20 millones en este tiempo, en Turín ven demasiado alta la cifra, y pretende rebajarla a 15 millones más objetivos.

Las negociaciones pueden alargarse, pues según informa el mismo medio, el Atlético de Madrid estaría dispuesto a escuchar ofertas de otros clubes interesados por Morata. Y ahí entra a tallar la figura de Giovanni Simeone.

El ‘Cholito’, hijo de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, interesa a la Juventus como segundo delantero del equipo. El argentino es propiedad del Cagliari, pero ha estado cedido en el Hellas Verona, donde ha marcado 17 goles, y dado 4 asistencias.

Aún con todo, el deseo tanto de Morata como del técnico Massimiliano Allegri es que el español continúe en la Juventus. De hecho, tras la llegada del serbio Dusan Vlahovic a las filas turinesas, Morata abandonó la posición de delantero centro para desempeñarse como extremo izquierdo, donde dejó buenas sensaciones a final de campaña.

“Siempre he sentido la confianza de Allegri, es el primero que me pide mucho, me conoce. Me dijo que me tenía que quedar y que confiaba en mí, tengo que responderle en el campo”, dijo Morata hace unas semanas.





