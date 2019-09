Con el 'Chucky' Lozano: Napoli vs. Sampdoria chocan por fecha 4 de Serie A de Italia 2019 | PREVIA

Ver aquí ESPN Play y ESPN 2 EN VIVO y EN DIRECTO | Sigue el partido entre Napoli y Sampdoria con el 'Chucky' Lozano que chocan este sábado 14 de septiembre ONLINE TV LIVE AHORA por fecha 3 de la Serie A de Italia 2019 que se disputará en el estadio de San Paolo desde las 11 de la mañana para Perú y México. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo en el que el mexicano Hirving Lozano buscará un nuevo gol en el fútbol italiano tras haberle marcado a la Juventus en la jornada anterior.

Napoli, principal rival de la Juventus en la carrera por el título la pasada temporadas, quiere recuperarse en el torneo italiano luego de que el cuadro 'bianconero' le ganara por 4-3 en la jornada anterior. La 'Juve' se afianzó en la puntas y dejó a los celestes en el décimo lugar.

Napoli vs. Sampdoria: horarios y canales en el mundo del partido por Serie A de Italia

México 11:00 a.m. | ESPN 2

Perú 11:00 a.m. | ESPN Play

Ecuador 11:00 a.m. |

Colombia 11:00 a.m. |

Bolivia 12:00 a.m. |

Chile 12:00 p.m. |

Paraguay 12:00 p.m. |

Venezuela 12:00 p.m. |

Brasil 1:00 p.m. |

Argentina 1:00 p.m. |

Uruguay 1:00 p.m. |

España 6:30 p.m. |

Pero eso no es razón para pensar en que algo anda mal en el equipo de Carlo Ancelotti. Por el contrario, hay ganas de superar este duro revés y aprovechar el regreso a casa, a jugar con el aliento de sus hinchas, ante la Sampdoria, colero del torneo y que apenas ha marcado un gol en la temporada.

Entre los hinchas de Napoli hay gran expectativa por ver en acción a Hirving Lozano, quien se reincorporó tarde a los entrenamientos tras su presencia en los amistosos de sus selección contra Estados Unidos y Argentina, pero que de todas maneras fue complicado.

En su debut, el 'Chucky' anotó un gol y demostró que tiene mucho para aportarle al cuadro napolitano que ansía ganar el 'Scudetto'. Ya lo viene peleando varios años contra Juventus, pero el 2019-20 quieren quitarle la hegemonía.

Napoli vs. Sampdoria: probables alineaciones

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Younes; Llorente. Allenatore: Ancelotti.



Sampdoria: Audero; Ferrari, Murillo, Colley; Bereszynski, Ekdal, Linetty, Murru; Rigoni, Quagliarella, Caprari. Allenatore: Di Francesco.

Napoli vs. Sampdoria | Aquí se jugará el partido

Napoli vs. Sampdoria | Sigue el partido minuto a minuto

Resultados y posiciones de la Serie A de Italia 2019

