El presente de Atalanta vuelve a ser promisorio, más aún tras su última victoria (4-1) ante Benevento y mirando de cerca el liderato del AC Milan. Este fue el quinto partido del ‘Papu’ Gómez fuera de lista y la oportunidad de Gian Piero Gasperini para demostrar que el argentino ya no es necesario.

El entrenador de Atalanta reconoció, al final del partido, detalles de la ruptura con el volante argentino. “Con él vivimos grandes momentos, le apartamos porque yo estaba buscando otro tipo de equipo, pues en ese momento estábamos sufriendo”, dijo el estratega.

Gian Piero Gasperini confesó que ‘Papu’ Gómez no tomó bien las variantes en el equipo. “Es una cosa que siempre hicimos, pero él no lo aceptó. No se ha adaptado”, sentenció el entrenador quien espera vender al argentino antes que cierre el mercado de invierno.

Guiño de la ‘Vecchia Signora’

Pero no todo es sufrimiento para ‘Papu’ Gómez quien fue apartado del plantel de Gian Piero Gasperini y se encuentra entrenando solo en las instalaciones del club de Bérgamo hasta donde habría llegado una inesperada oferta de la Juventus.

La intención de Pirlo sería la de darle competencia a Dybala para que juegue por detrás de los delanteros, o subir más a Cristiano Ronaldo para que el ‘Papu’ tome esa posición y puedan jugar ambos argentinos juntos.

Según informó Sky Sport, el carácter del argentino lo llevó a una discusión con el presidente del club, Antonio Percassi. Este decidió su salida antes febrero y para ello aceptaría la oferta de Juventus.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.