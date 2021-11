Empieza a mover ficha. De cara al próximo mercado de fichajes, el de final de temporada, uno de los jugadores que mayor interés despertará por la posibilidad de tener su carta pase bajo el brazo será Paul Pogba. El centrocampista francés acaba contrato con el Manchester United al final del curso, pero todo hace indicar que no renovará con los ‘Diablos Rojos’. Es más, en Old Trafford ya no están muy convencidos de querer retener al galo, que tiene hasta tres equipos en la mira.

Y uno de esos posibles equipos que tiene como destino el francés sería Turín. El agente de Pogba, Mino Raiola, tiene previsto reunirse en los próximos días con dirigentes de la Juventus, según ha desvelado ‘Calciomercato’.

El medio italiano señala que lo más probable es que se trate de una visita rutinaria de cortesía en la que podría tratarse el futuro de De Ligt, central ‘bianconero’ representado también por Raiola, aunque no sería el único nombre a tratar.

‘Calciomercato’ especula también con la posibilidad de que se ponga el nombre de Pogba encima de la mesa. El jugador nunca ha ocultado su amor por la Juventus y en Turín llevan años sonando con el regreso del francés.

Eso sí, la ‘Juve’ desde luego no es el único equipo interesado en Pogba, pues el Real Madrid y hasta el propio PSG también están pendientes del campeón del mundo. Aunque Raiola le ha dado más posibilidades al cuadro bianconero.

“Paul Pogba está fuera de contrato en junio, así que hablaremos con Man Utd y veremos qué pasa. ¿Juventus? Paul todavía ama a Turín. Existe la posibilidad de que Pogba vuelva a la Juventus, sí, pero también depende de los planes de la Juventus”, dijo Raiola solo en setiembre a ‘Rai’.

Barcelona se rindió

Según la información brindada por el diario ‘Sport’, el elenco blaugrana ha tomado la decisión de bajarse del carro por la contratación del mediocentro. La razón es muy simple: económicamente hablando, la operación resulta imposible. Hace apena 24 horas empezó a circular que la opción era una realidad, pero parece haber durado poco.

Si bien es cierto, el internacional con ‘Les Blues’ percibe un salario aproximado de 17 millones de euros por temporada. Debido a esto, equipo que desee hacerse con sus servicios, deberá afrontar una cifra parecida, añadiendo también la comisión millonaria que se llevaría su representante.

