Con una recuperación milagrosa, Paul Pogba estará presente con la Selección de Francia en el Mundial de Qatar 2022. El mediocampista francés, que hace un mes y medio estuvo viviendo un calvario, encontró la luz al final del túnel y logró recuperarse de su lesión. Así lo confirmó la representante del jugador, Rafaela Pimenta, que tomó la batuta del imperio del célebre agente de futbolistas Mino Raiola.

“Se acabó la pesadilla, vuelve para liderar a la Juventus. El gran poder de Pogba es superar las dificultades con una fuerza increíble y una gran positividad. Hace unas semanas me dijo: Rafaela, ya basta. Ya no quiero pensar en nada, me centro en mi rodilla porque quiero volver a jugar”, declaró la abogada en una entrevista para el diario ‘Tutosport’.

Cabe resaltar que Pimenta también comentó la decisión que tomó el jugador para pasar por el quirófano y así tratarse del menisco de su rodilla derecha a inicios del mes de septiembre. “Pensó que volvería antes con una terapia conservadora”, señaló.

Esta afirmación abre la puerta al centrocampista a llegar a la cita mundialista en Qatar, la cual está muy cerca de iniciar. Asimismo, esta es una buena noticia para Didier Deschamps quien atraviesa un momento delicado en el centro del campo con la baja confirmada del jugador del Chelsea N’Golo Kante.

El delicado momento de la Juventus

Por otro lado, la Juventus está en horas bajas. La ‘Vecchia Signora’ ocupa la octava plaza de la Serie A, lejos de los puestos que teóricamente le corresponden, y está casi fuera de la Champions League tras la derrota ante el Maccabi Haifa la pasada jornada.

Es necesario mencionar que desde que Paul Pogba fichó como agente libre en el mercado de fichajes estival, no ha podido debutar en un partido oficial, viendo una situación comprometida en la que estaba involucrado su hermano mayor, Mathias Pogba.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR