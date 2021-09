Llegó con un inmejorable cartel al PSG: figura y campeón de la Eurocopa con Italia. Sin embargo, Mauricio Pochettino se ha decidido por Keylor Navas antes que por Gianluigi Donnarumma, que apenas ha jugado dos de 10 encuentros en el arco parisino. Su llegada al Parque de los Príncipes, procedente del AC Milan, para la prensa italiana fue innecesaria y ensayan una teoría que tiene a su representante Mino Raiola como principal protagonista.

“Mete infinita tristeza su imagen, triste y solitario, en el riquísimo banquillo del PSG al lado de Icardi”, dijo este lunes el periodista Franco Ordine en el ‘Corriere dello Sport’, donde aseguró que el afamado agente de futbolistas está perjudicando al portero italiano.

Según el periodista, la situación que vive el joven confirma que la decisión de abandonar el Milan “no ha sido un proyecto técnico” sino “un capricho de su agente que buscaba una banal revancha por no haber cobrado comisiones en 2017″, cuando su representado renovó con el Milan.

El punto final de esa historia, según Ordine, puede ser un problema también para la selección italiana de Roberto Mancini: “¿Donnarumma en el banquillo del PSG puede ser titular de azzurro? Si un portero pierde la costumbre a las trayectorias, las salidas, las distancias, pueden surgir nuevos problemas”.

Donnarumma está triste en una ciudad “donde no conoce el idioma, no tiene amigos fuera del fútbol y donde todavía no se sabe el camino que lo lleva a la ciudad deportiva”.

Messi y los sudamericanos le hacen la ‘camita’

Según informó la semana pasada el diario ‘Il Corriere’, Donnarumma no cuenta con el apoyo de los pesos pesados del vestuario.

Tal como apunta la citada fuente, el hecho de haber atajado en solo dos de 10 partidos tiene disgustado al portero italiano del PSG, quien ha visto a Keylor Navas adueñarse del puesto tanto en la Champions como en Ligue 1. Encima, el costarricense tiene todo el respaldo de los sudamericanos del equipo.

Ángel Di María, Leandro Paredes, Marquinhos, Neymar, y ahora Lionel Messi es un grupo muy unido que aboga ante el entrenador Mauricio Pochettino por la titularidad del exportero del Real Madrid. Así las cosas, al italiano le tocará seguir esperando su oportunidad para saltar al campo.

