El Como se sigue reforzando: Raphael Varane anunciado nuevo fichaje para la temporada 2024-25.

El Como de Cesc Fábregas se sigue armando para dar la hora en la Serie A 2024-25. Los larianos, que competirán en el Calcio luego de 21 años, acaban de anunciar a Raphael Varane como su flamante fichaje. A través de las redes sociales, el elenco italiano informó la incorporación del central francés de 31 años que aterrizó en Lombardía en calidad de jugador libre tras su etapa en Manchester United. Un contrato de dos años con opción a extensión.

“Estoy muy feliz y entusiasmado con este nuevo proyecto, y no veo la hora de empezar y reunirme con el equipo y mis compañeros. También está la preparación física para la temporada”, fueron las primeras palabras el exseleccionado francés. Varane, campeón tres veces de la Liga y cuatro de Champions con Real Madrid, dio detalles de cómo fue su negociación con el Como 1907 de Fábregas.

Raphael Varane anunciado nuevo fichaje del Como. (Twitter/X)

“Al principio tenía curiosidad por saber de qué se trataba el proyecto, pero enseguida vi que era especial, diferente a todos los demás que me habían ofrecido, así que quise saber más. Cuanto más conocía el proyecto, más interesante me parecía, y me dio una perspectiva diferente de lo que quería hacer. Una vez que llegó el proyecto, pasó directamente a lo más alto de la lista y logramos cerrar el trato. Estoy muy feliz. Hay mucho por hacer y es muy emocionante. Tengo mucha experiencia al más alto nivel y ahora poder compartir ese conocimiento y ayudar a un club a desarrollarse y, con suerte, llegar a lo más alto es súper emocionante”, agregó.

Varane, que tuvo como rival a Cesc durante su última etapa como jugador profesional en los clásicos duelos Real Madrid-Barcelona, se reunirá nuevamente con él, pero esta vez como su entrenador. “Estoy muy contento, me gusta mucho su filosofía de juego y su pasión por el fútbol. Cuando hablamos fue muy fácil entendernos, así que espero que tengamos resultados muy positivos. En cualquier caso, vengo con mucha humildad para ayudar al equipo y al club a crecer”, finalizó el francés.

En tanto, Cesc Fábregas habló sobre la llegada de Raphael Varane y la experiencia que aportará a un plantel que empieza a reforzarse con nombres importantes, previamente llegaron Pepe Reina y Andrea Belotti. “Es un jugador especial y su fichaje es una prueba de la ambición que tenemos por este club. Ha recibido muchas distinciones y no se puede subestimar la experiencia que aporta en dos de las mejores ligas del mundo. Estoy deseando empezar a trabajar con él”, mencionó.

No sería el último de peso

El Como busca seguir reforzándose y tras la llegada de Varane, estarían preparando contratar a Arthur Melo, exmediocampista del Barcelona y Juventus. El brasileño, que viene de una buena temporada en Fiorentina, regresó a la ‘Vieja Señora’ -dueño de su pase- y los de Turín ya le dejaron claro que no contarán con él, lo que le abre las puertas a su incorporación en el plantel de Fábregas.

Como quiere aprovechar el estado actual de Arthur Melo y estaría ya preparando la oferta. Eso sí, el gran impedimento es el sueldo del jugador de 27 años, que sumando los variables puede alcanzar los 8 millones de dólares, así que la Juventus debería pagar una parte de la ficha.





