¿Qué tendría que pasar que el ‘Chucky’ Lozano llegue al Napoli de Italia?

Carlo Ancelotti ha puesto a James Rodríguez sobre todas las cosas. El técnico italiano, quien tuvo al colombiano durante su etapa como técnico del Real Madrid , ha solicitado la llegada del mediocampista para darle fútbol a su equipo de cara a la próxima temporada. Y incluso por encima de otros jugadores, como es el caso de Hirving ‘El Chucky’ Lozano. El mexicano viene siendo seguido por los napolitanos desde enero, pero James es la prioridad.



El plan del Napoli es que el Real Madrid ceda a las pretensiones de los italianos: una cesión con derecha a compra de cara a la siguiente temporada. Sin ofertas por encima de los 50 millones de euros, los madridistas tan solo esperan sentados que algún cuadro de Europa presente la propuesta en el escritorio de Florentino Pérez. No obstante, apenas llegaron 35 millones de parte del mismo y un interés rechazado por el Atlético de Madrid.



¿Por qué no el Atlético? Simple. Florentino y Zidane no quieren reforzar al equipo rival luego la goleada colchonera en América del Norte. James tiene deseos de sumar minutos y ser titular en Europa, pero eso no depende de él, sino de los que tienen en el poder su contrato. El cafetero tiene vínculo con el Real Madrid hasta el final de la presente temporada.



¿Y cómo entra el ‘Chucky’ Lozano? El PSV se remite a su cláusula de rescisión: 45 millones de euros. El Napoli propone 42 millones, siete más que lo ofrece por James, dado que el delantero mexicano tiene 24 años y podría quedarse mucho más años en la liga italiana.



► ¡Todos de pie! La ovación a Renato Tapia de la hinchada del Feyenoord tras golear en Europa League [VIDEO]



► Ahora o nunca: se decide fichaje de Pogba al Real Madrid por cierre del libro de fichajes de la Premier



► Atentos todos: Barcelona recibe 'mazazo' del PSG por Neymar y Real Madrid acecha con todo



► ¡Fichaje bomba en la Premier League! David Luiz deja Chelsea para firmar por Arsenal