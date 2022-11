La palabra ‘traición’ tiene una connotación muy fuerte y mucho más cuando se trata del trabajo en equipo. Para José Mourinho, el último empate de Roma vs. Sassuolo tiene nombre y apellido. El DT portugués fue claro al decir que uno de los jugadores no estuvo a la altura de la situación y actuó de manera perjudicial. En Italia ya se rumorea este nombre que ‘Mou’ no quiso decir.

“Lo siento porque el esfuerzo de un equipo que jugaba como un equipo fue traicionado por un jugador con una actitud poco profesional. He hablado con él y le he invitado a irse del club en enero, pero no sé lo que hará finalmente”, exclamó el entrenador de la Roma tras el 1-1 contra el Sassuolo.

Estas palabras han despertado la curiosidad de los medios de comunicación que vienen buscando al posible ‘traidor’. El ex Real Madrid usó a 16 jugadores, pero las declaraciones señalan cierta crítica hacia jugadores en los que no se podría incluir a Abraham, Belotti, Shomurodov, Ibañez y Volpato.

El más comentado es Rick Karsdorp. Por su comportamiento con el resultado, el lateral fue parte de una derrota ante Lazio el fin de semana y se marchó directamente al camerino cuando fue sustituido. El Shaarawy ingresó en su reemplazo a los 63′, pero esta actitud no gustó al DT.

Esta acción pasó por alto, pero ante Sassuolo se notó esta ‘desidia’ por parte del jugador cuando entró en el segundo tiempo. Solo realizó con éxito una de las tres entradas que realizó y apenas registró una recuperación. No interceptó ni despejó ningún balón.





¿Cómo va la Roma en la Serie A?

Roma no ha terminado de consolidarse en la temporada 2022-23 y, con el empate ante Sassuolo, suma 26 puntos, ocupando la sexta casilla de la Serie A de Italia. El próximo domingo 13 de noviembre, la ‘Loba’ jugará por última vez antes del parón por el Mundial Qatar 2022: recibirá a Torino.





