Sigue siendo noticia en Italia y no precisamente por temas estrictamente deportivos. El martes, el Salernitana dio la vuelta al mundo al no poder presentarse al duelo ante Udinese por la Serie A, debido a que no pudo salir de la ciudad por un brote de covid dentro del club. Y por si fuera poco, el club ahora se arriesga a ser excluido del ‘Calcio’ si no encuentra nuevo dueño antes del 31 de diciembre.

El equipo donde actúa Frank Ribéry y donde también jugó el peruano Roberto Merino entre el 2009 y 2010, tiene problemas con la Federación Italiana, en concreto con la normativa que señala que la propiedad de varios equipos en la misma división va en contra de las reglas, como es el caso del cuadro granata.

Desde su ascenso, el Salernitana se entregó al fideicomiso para encontrar un nuevo comprador. Antes, el propietario era Claudio Lotito, que también es dueño de la Lazio. A pesar de ser conscientes de la situación desde el comienzo de la Serie A, aún no se llegó a ningún acuerdo para la venta del club.

“No habrá concesiones en lo que respecta a la fecha límite del 31 de diciembre para la venta de la Salernitana”, dijo Gabriele Gravina, presidente de la federación, que concluyó que “si no hay novedades para el 31 de diciembre, la Salernitana será expulsada”.

Este plazo podría extenderse 45 días si hay una negociación en camino, cuestión que, por ahora, no sucede.

La Serie A intentó mediar la situación y envió una solitcitud a la Federación Italiana, en la que pedía que el club de Campania pueda terminar al menos la temporada, mientras sigue buscando comprador. Sin embargo, este pedido fue rechazado y ahora el club está en una situación límite.

No se presentó por casos de COVID-19

El martes debían enfrentarse Udinese y Salernitana por la fecha 19 de la Serie A, pero un brote de Covid-19 afectó al equipo visitante y el plantel no viajó.

A pesar de esto, la Serie A no reprogramó el partido y Udinese siguió la rutina de siempre: llegó al estadio y se presentó a jugar; después Giacomo Camplone (árbitro del partido ) le dio inicio al mismo y durante 45 minutos los jugadores estuvieron en el campo, hasta que finalmente lo suspendió.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.