Navidad fue la excusa perfecta para que los futbolistas decidan romper las normas de sanidad que existen por el coronavirus (COVID-19), viajen a sus países y, lamentablemente, regresen a su equipos enfermos. Este fue el caso de Víctor Osimhen, jugador del Napoli que se convirtió en noticia en las últimas horas por su irresponsabilidad.

El delantero tomó un avión con dirección a Nigeria esperando disfrutar de las fiestas con sus familiares; sin embargo, el delantero organizó un gran fiesta, con muchos invitados. Tras su regreso a Italia, dio positivo al COVID-19 para mal de toda la institución napolitana.

El evento se celebró el pasado 29 de diciembre y las imágenes se han vuelto viral en redes sociales, debido a que pareciese que fuesen de un contexto completamente distinto al que vivimos.

Luego de la noticia de su positivo, el fichaje más caro en la historia del Napoli (pagó al Lille 70 millones de euros este verano) ha tenido que pedir disculpas en sus redes sociales. “Siento lo que ha ocurrido. Me equivoqué yendo a Nigeria en este momento, aunque ahí tenga muchos seres queridos, como mis hermanos. Me equivoqué participando en la fiesta sorpresa, no entendí la gravedad de lo que estaba haciendo. Le pido perdón al club, al míster, al equipo y a los hinchas”, indicó Osimhen en una historia de Instagram.

Sobre la situación del futbolista, el entrenador del equipo celeste, Gennaro Gattuso, dijo que este ya “pidió perdón, sabe que hizo un tontería y que lo esperarán”. A pesar del perdón, se espera que el club publique una sanción en los próximos días para el africano.





Las imágenes de la fiesta de Victor Osimhen en Nigeria. (Captura: Twitter)





